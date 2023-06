Le FC Barcelone a une nouvelle cible au poste de latéral droit. Les dirigeants du Barça souhaiteraient recruter Ivan Fresneda, joueur de Valladolid.

Le Barça cherche à se renforcer au poste de latéral droit pour la saison prochaine, et les dirigeants catalans ont une nouvelle cible. D'après les informations de Sport et AS, le FC Barcelone suit activement Ivan Fresneda, défenseur du Real Valladolid.

Le recrutement d'un latéral droit n'est pas une priorité absolue pour le Barça, mais les Catalans aimeraient pouvoir disposer de garanties à ce poste la saison prochaine. Jules Koundé et Ronald Araujo ont assuré l'intérim cette saison mais préfèrent tous les deux évoluer en défense centrale, leur position de prédilection. De son côté, Sergi Roberto n'a pas montré qu'il pouvait être un titulaire crédible dans les gros matchs.

L'arrivée d'Ivan Fresneda devrait être conditionnée à un départ de Sergino Dest. Prêté à Milan cette saison, l'Américain n'a pas eu énormément de temps de jeu et n'a pas d'avenir au Barça, alors que Xavi ne compte pas sur lui. Les dirigeants espèrent vendre le joueur sous contrat jusqu'en 2025 dès cet été.

Un grand espoir espagnol

Cette année, Ivan Fresneda a disputé 22 matches de Liga avec la Real Valladolid. Le jeune latéral de 18 ans a explosé et fait partie des grands espoirs du futur de l'Espagne. Le Barça a de la concurrence sur le dossier, puisque le défenseur était déjà pisté lors du dernier mercato hivernal, et avait failli partir de son club, qui vient d'être rélégué en deuxième division espagnole.

Le Borussia Dortmund, l'AC Milan et la Juventus auraient également jeté leur dévolu sur Ivan Fresneda, dont la clause libératoire est de 20 millions d'euros. Valladolid aura du mal à retenir son défenseur et devrait le laisser partir, lui qui pourrait devenir le joueur le plus cher de l'histoire du club devant Mohammed Salisu, vendu pour 13 millions d'euros à Southampton.