Mercato ASSE : Un bonus en vue pour Sainté grâce à Nice

L’ASSE surveille de près les mouvements d’un joueur formé au club. Elle pourrait toucher un bonus inattendu dans les derniers instants du mercato.

Mercato : 1,8 M€ de vente pour l’ASSE cet été

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE n’a pas réalisé de grosse vente pendant ce mercato d’été. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, les deux joueurs les mieux valorisés sur le marché des transferts, ont été bloqué par le club. Les tarifs fixés pour le transfert des deux attaquants refroidissent évidemment les clubs intéressés.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un plan se trame pour Lucas Stassin

À trois semaines de la fin du mercato, les ventes du club stéphanois sont évaluées à seulement 1,85 M€, soit précisément 1 million d’euros pour Mahmoud Bentayg et 850 000 € pour Pierre Cornud. Le défenseur marocain a été transféré définitivement au Zamalek SC, tandis que l’arrière latéral gauche israélien est retourné au Maccabi Haïfa.

À voir

Mercato ASSE : Un plan se trame pour Lucas Stassin

L’AS Saint-Etienne a également cédé Lamine Fomba au Servette FC et Darling Bladi au Betis Séville, mais leurs indemnités ne sont pas révélées. Quant à Ibrahim Sissoko, il a été libéré de sa dernière année de contrat.

Saint-Etienne attend un bonus sur le futur transfert de Mahdi Camara

Cependant, la direction du club stéphanois reste attentive à la situation de Mahdi Camara au Stade Brestois. Disposant d’un bon de sortie cet été, il pourrait faire l’objet d’un transfert avant la fermeture du mercato estival. Selon les informations de L’Équipe, le milieu formé à l’académie de l’ASSE est visé par l’OGC Nice. Son profil correspond à celui recherché par Franck Haise pour renforcer son entrejeu.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Le recrutement en suspens à Saint-Etienne

Les Stéphanois avaient inclus un pourcentage sur la plus-value d’un éventuel transfert de leur ancien joueur. Ils vont donc toucher ce bonus si ce dernier rejoint les Aiglons. Le probable départ de Mahdi Camara est évoqué par Éric Roy, entraîneur du Stade Brestois. « Mahdi finira forcément par rejoindre un club de haut niveau », a-t-il annoncé avant le début de la Ligue 1.

À voir

Mercato OM : Aston Villa torpille un projet marseillais

Lisez aussi : ASSE Mercato : Un club grec sur un joli coup à Saint-Etienne

Transféré par l’AS Saint-Etienne à Brest contre 3 M€ en juillet 2023, le joueur de 27 ans est évalué à 9 M€ par Transfermarkt. Outre l’OGC Nice, des clubs en Major League Soccer (MLS) et des équipes du championnat de Russie s’intéressent aussi à l’ancien Vert.