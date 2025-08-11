ASSE Mercato : Horneland lâche un message fort à KSV

Après la première journée de Ligue 2, l’entraîneur de l’ASSE a transmis un message fort à la Direction du club stéphanois, concernant la fin du mercato.

Ligue 2 : L’ASSE accrochée par Laval, Horneland déplore les absences

L’ASSE a été accrochée par le Stade Lavallois (3-3), lors de son premier match de la saison en Ligue 2. Les Verts ont mené à deux reprises (1-2, 35e) et (2-3, 51e), mais ils se sont fait rejoindre à trois minutes de la fin du match (3-3, 87e). À l’issue de la rencontre disputée au stade Francis Le Basser à Laval, Eirik Horneland était évidemment en colère. Il espérait une victoire de son équipe, pour envoyer un signal fort à ses concurrents, pour les places qualificatives pour la montée en Ligue 1.

Malgré la déception, le coach de l’AS Saint-Etienne a déclaré que son équipe allait monter en régime progressivement pour atteindre un meilleur niveau. Il a également évoqué les absences chez les Verts en ce début de saison. Lucas Stassin, la recrue Mahmoud Jaber, Maxime Bernauer, Benjamin Bouchouari et Djylian N’Guessan étaient absents à Laval. « Ce n’est pas facile de jouer un match avec une équipe qui doit composer avec des absences et qui accueille de nouveaux joueurs », a déploré Eirik Horneland.

Mercato : Horneland veut voir Stassin et Davitashvili dans son équipe

Le technicien norvégien a ensuite livré un message concernant les deux buteurs de son équipe la saison dernière : Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Ils ne veulent pas jouer en Ligue 2 et souhaitent être transféré. La direction de l’ASSE leur a certes fermé la porte de sortie, mais leur situation restera incertaine jusqu’à la fermeture du mercato d’été, le 1er septembre 2025. L’avant-centre belge et l’ailier géorgien peuvent faire l’objet d’un transfert avant la fermeture du marché des transferts, si des offres irrésistibles tombent dans le Forez.

L’entraîneur des Stéphanois, lui, n’imagine pas les deux attaquants quitter son équipe cet été. Il a livré un message dans ce sens. « Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont des top joueurs. Ils ont certes des ambitions, mais ils doivent faire le maximum pour l’AS Saint-Etienne pour avoir un futur radieux. J’espère qu’on pourra les utiliser sur le terrain, parce qu’on a besoin d’eux », a-t-il déclaré sur beIN Sports.

Il faut rappeler que Davitashvili n’a joué que les 30 derrnères minutes contre Laval, car il revient de blessure et n’est pas encore à 100 % de sa forme.