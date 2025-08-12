Mercato OM : Le SRFC tient la réponse de Jonathan Rowe !

Poussé vers la sortie, Jonathan Rowe pourrait quitter les rangs de l’OM durant ce mercato estival. Annoncé dans le viseur du SRFC (Stade Rennais), l’attaquant anglais ne devrait finalement pas rejoindre le collectif de Habib Beye.

Mercato OM : Jonathan Rowe trop cher pour le Stade Rennais ?

Intéressé par Jonathan Rowe, le Stade Rennes aurait pris des renseignements sur l’ailier anglais de 22 ans. Mais malgré l’intérêt de Habib Beye, le SRFC ne semble pas armé financièrement pour négocier un transfert avec l’OM. En effet, selon les informations du quotidien Ouest-France, les négociations n’ont pas pu aboutir puisque les demandes de Donnarumma et son prix ne correspondent pas aux attentes des dirigeants du SRFC.

Sauf revirement de dernière minute, Jonathan Rowe n’aurait donc aucune chance de rejoindre la Bretagne dans les prochaines semaines. Aux dernières nouvelles, l’OM réclamait au moins 20 millions d’euros pour laisser partir l’ancien joueur de Norwich. Ce montant a rapidement mis fin aux négociations. Le Stade Rennais n’a pas le budget pour exister dans ce dossier et jette donc tout logiquement l’éponge.

Toutefois, le journal Le Phocéen rapporte que si dans un premier temps, l’OM était prêt à vendre Jonathan Rowe, le club marseillais serait finalement enclin à retenir son joueur. D’après le quotidien régional, l’OM ne serait plus vraiment emballé par l’idée de se séparer de l’attaquant anglais. Reste à savoir si l’Atalanta Bergame ou l’AS Rome parviendra à faire craquer Pablo Longoria et Medhi Benatia pour le jeune anglais.