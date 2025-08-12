Supercoupe d’Europe: Le clan Donnarumma répond cash au PSG

Gianluigi Donnarumma ne figure pas dans le groupe du PSG pour affronter Tottenham ce mercredi soir à Udine, à l’occasion de la finale de la Supercoupe d’Europe. L’entourage du gardien de but a commenté cette décision.

PSG : Gianluigi Donnarumma mis de côté aux entraînements

Un mois et demi après son sacre historique en finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan (5-0), le Paris Saint-Germain a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma. Face au refus de l’international italien de prolonger aux conditions imposées par le club, le Champion de France a recruté Lucas Chevalier en provenance de Lille OSC pour 55 millions d’euros.

Résultat, Donnarumma est prié de se trouver un nouveau point de chute durant ce mercato estival. Les dirigeants parisiens ne souhaitant pas le voir partir gratuitement dans un an. Et comme pour dire à Gigio qu’il n’a plus d’avenir à Paris, Luis Enrique ne l’a pas retenu dans le groupe convoqué pour affronter Tottenham ce mercredi soir pour la Supercoupe.

Une situation qui confirme la tendance des derniers jours au Campus PSG, avant même l’annonce de la signature de Chevalier. En effet, selon les informations de RMC Sport, « lors des premiers entraînements depuis la reprise, Gianluigi Donnarumma a régulièrement été mis de côté durant les oppositions. » Une situation qui agace l’entourage de l’ancien portier de l’AC Milan.

Le clan Donnarumma en colère contre le PSG

D’après le journal L’Équipe, l’entourage de Gianluigi Donnarumma est très furieux envers le Paris Saint-Germain. « Comment peuvent-ils lui faire ça ? », interroge un proche du joueur, considérant que cette décision une purement une « exclusion. » Dans l’entourage de Donnarumma, « après tout ce qu’il a fait, en aidant le club à gagner la Ligue des Champions », Donnarumma mérite un autre traitement.

« Il ne l’inclut même pas dans une compétition (la Supercoupe d’Europe, ndlr) à laquelle il n’aurait jamais accédé sans son aide… », pestent les proches du numéro 1 parisien.

Selon les informations glanées par RMC Sport, Gianluigi Donnarumma, annoncé dans le viseur de Manchester City, Manchester United, Chelsea ou encore le Bayern Munich, ne partira pas n’importe où ni à n’importe quelles conditions. Déterminé à prendre le temps de la réflexion, l’ancien partenaire de Kylian Mbappé n’écarterait pas, non plus, l’idée d’aller au terme de son contrat.