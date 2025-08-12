INFO Mercato : L’OM perd une pépite au milieu de terrain !

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, et c’est désormais officiel. L’OM perd une pépite au milieu de terrain. Le club olympien a annoncé la nouvelle lundi soir.

Mercato : L’OM annonce le départ de Gaël Lafont

L’Olympique de Marseille continue d’être très actif durant ce marché estival, également dans le sens des départs. L’OM a officialisé ce lundi soir le départ de son jeune milieu de terrain Gaël Lafont, qui était un cadre de l’équipe U19 qui a remporté la Coupe Gambardella en 2024.

Bonne chance 𝐆𝐚𝐞̈𝐥 𝐋𝐚𝐟𝐨𝐧𝐭 🤝 ⁰⁰Le milieu de terrain 🇫🇷 s’engage avec le Genoa. pic.twitter.com/Fp9zZB1To8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 11, 2025

Mais le joueur de 19 ans marseillais n’a pas joué le moindre match la saison passée sous Roberto De Zerbi, se contentant d’un seul banc de touche contre Brest lors de la première journée de Ligue 1. « Bonne chance Gaël Lafont. Le milieu de terrain français s’engage avec le Genoa », indique le communiqué de l’Olympique de Marseille.

Le club italien, 13e de Serie A la saison dernière et entraîné par le Français Patrick Vieira, recrutera le joueur gratuitement. Les Marseillais ne percevront aucune indemnité de transfert dans cette opération, mais conserveront une priorité de rachat.

Pur produit du centre de formation olympien, Gaël Lafont avait remporté la Coupe Gambardella avec l’OM en 2024. Au Genoa, Lafont évoluera avec plusieurs anciens Marseillais : Vitinha, Valentin Carboni et Ruslan Malinovskyi. L’OM continue ainsi d’être très actif durant ce marché estival.