Mercato OM : Aston Villa torpille un projet marseillais

La récente victoire de l’OM face à Aston Villa (3-1) en match amical ne serait qu’un avant-goût d’une bataille bien plus intense. Les deux équipes ont le même défenseur central dans le viseur : Joël Ordonez.

Mercato OM : Aston Villa fonce aussi sur Joël Ordonez

L’Olympique de Marseille ne baisse pas les bras pour faire venir Joël Ordonez. Les Phocéens poursuivent les discussions avec le Club Bruges afin de trouver une entente. Mais la concurrence ne cesse de s’intensifier autour de cette piste défensive.

En plus de grands noms comme Liverpool, Chelsea et Tottenham, un nouveau prétendant de taille vient de se signaler. Il est question d’Aston Villa. Le média TBR Football rapporte que les dirigeants des Villans se sont récemment renseignés sur le profil de Joël Ordonez. Cette intrusion met l’OM dans une position délicate.

Son prix devrait grimper

Les Phocéens doivent non seulement composer avec les exigences financières du Club Bruges tout en faisant face à des clubs anglais dotés de moyens financiers conséquents. Et même si Joël Ordonez privilégie un transfert à l’OM, la multiplication des prétendants devrait faire monter les enchères de manière significative.

Le prix du défenseur équatorien est fixé à plus de 30 millions d’euros. L’OM devra donc vite agir pour convaincre le Club Bruges avant que la puissance financière des clubs de Premier League ne fasse la différence. Les dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia sont mis à rude épreuve sur cette piste.