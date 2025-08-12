Mercato PSG : Le coach de Bournemouth confirme pour Zabarnyi

Il ne reste plus que l’officialisation : Ilya Zabarnyi va défendre les couleurs du PSG la saison prochaine. L’entraîneur de Bournemouth ne dit pas le contraire.

Le Paris Saint-Germain a réussi son second gros coup de ce mercato estival. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, le défenseur central de 22 ans quitte les rangs de Bournemouth pour s’engager en faveur du Paris SG. « Ilya Zabarnyi a passé sa visite médicale et peut être considéré comme un nouveau joueur du Paris Saint-Germain », a notamment rapporté Fabrizio Romano sur son compte Twitter.

Priorité de Luis Enrique pour remplacer Marquinhos, l’international ukrainien a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2030, après un accord de 67 millions d’euros. Et comme pour confirmer son prochain départ de Bournemouth, Zabarnyi a déjà supprimé de ses réseaux sociaux toutes les informations concernant le club anglais. D’ailleurs, du côté des Cherries, le coach Andoni Iraola ne se fait plus trop d’illusions concernant le natif de Kiev. Interrogé par la BBC Radio, le technicien espagnol a confirmé le départ de son jeune défenseur.

« Vous me connaissez, je déteste ce mois-ci. Il se passe beaucoup de choses. Zaba n’a pas joué lors de nos deux derniers matchs, mais ce n’est pas officiel, donc nous devons attendre. Je pense que ça va se faire, mais nous devons attendre que tout soit signé et officiel », a confié Andoni Iraola.

Selon diverses sources proches du dossier, le transfert s’élèverait à 60 millions d’euros d’indemnité, plus 3 millions d’euros reversés au Dynamo Kiev via le mécanisme de solidarité. Toujours selon les mêmes sources, Bournemouth pourrait également toucher 3 millions d’euros de bonus : 1,5M€ si le Paris Saint-Germain est champion de France et 1,5M€ en cas de victoire en Ligue des Champions. À Paris, Ilya Zabarnyi touchera un salaire de 4,5 millions d’euros nets par an.