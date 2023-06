En pole position pour déloger Bernardo Silva de Manchester City durant ce mercato estival, le PSG serait aussi intéressé par une star de Manchester United.

Annoncé comme un futur Ballon d’Or, Jadon Sancho a carrément disparu des radars depuis son transfert du Borussia Dortmund à Manchester United en juillet 2021 contre un chèque de 85 millions d’euros. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, l’attaquant de 23 ans ne devrait donc pas s’éterniser sous le maillot des Red Devils. D’après la presse locale, l’international anglais ne sera pas retenu par ses dirigeants en cas d’offre supérieure à sa valeur marchande, actuellement estimée à 55 millions d’euros. À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain voudrait profiter de cette ouverture pour attirer Jadon Sancho. Luis Campos serait même déjà passé à l’action dans ce dossier.

Mercato PSG : Luis Campos a supervisé Jadon Sancho

Alors que Lionel Messi a déjà annoncé son départ et que Neymar et Kylian Mbappé pourraient eux aussi s’en aller cet été, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes pour renforcer son secteur offensif en vue de la saison prochaine. Après les pistes Harry Kane (Tottenham), Victor Osimhen (Naples), Bernardo Silva (Manchester City) et Marcus Thuram (Leverkusen), le récent champion de France s’activerait désormais pour Jadon Sancho. En difficulté à Manchester United, l’ancien coéquipier d’Erling Haaland cherche un nouveau projet pour se relancer et le PSG serait intéressé par son profil.

Des émissaires de Luis Campos auraient même fait le déplacement à Old Trafford pour superviser le natif de Londres et discuter avec son entourage. D’après le journaliste Ben Jacobs de CBS Sport, Jadon Sancho ne manque pas de prétendants puisque Tottenham et le Napoli seraient aussi positionnés pour le récupérer en cas de départ cet été. Reste maintenant à savoir ce que Jadon Sancho va décider pour son avenir.