À la recherche d'un gardien pour compenser le probable départ d'Alban Lafont, le FC Nantes officialise la signature d'un gardien.

Mercato FC Nantes : Denis Petric prolonge jusqu'en 2024

Les choses s'animent au FC Nantes en ce début de mercato estival. Dans l'attente de connaître la décision d'Alban Lafont sur son futur, les dirigeants nantais commencent d'ores et déjà à anticiper le probable départ de leur gardien numéro 1. De ce fait, la direction veut d'abord sécuriser les éléments qu'elle possède au sein de son effectif concernant ce secteur de jeu, et une prolongation de contrat a été officialisée ce mardi.

Comme l'annonce le club sur son site internet, Denis Petric, portier de 34 ans, rempile pour une saison avec le FC Nantes. "En fin de contrat cet été, le portier slovène sera donc présent lors du prochain exercice 2023-2024 qui marquera, sa cinquième saison sous le maillot jaune et vert. Joueur apprécié dans le vestiaire, travailleur et très impliqué au quotidien, le numéro 30 du FC Nantes continuera d’apporter toute son expérience au Club des rives de l’Erdre, ainsi que ses précieux conseils auprès des plus jeunes."

Alban Lafont ne devrait pas rester au FC Nantes

Malgré le maintien du FC Nantes dans l'élite du football français à l'issue de la dernière journée, cela ne devrait pas suffire à conserver les éléments forts de l'effectif jaune et vert. Libre en juin 2024, Alban Lafont est annoncé partant cet été, et semble avoir envie de passer un cap dans sa jeune carrière en allant dans un club avec des ambitions plus élevées qu'au FCN.

Même son de cloche pour Ludovic Blas, qui fait l'objet de plusieurs approches insistantes pour la saison prochaine, lui qui sera également libre en juin 2024. Pour le moment, l'OM, le LOSC, l'OGC Nice, et plus récemment Galatasaray, sont sur le dossier.