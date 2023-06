Dans l'obligation de réaliser un grand mercato estival, l'Olympique Lyonnais étudie différentes pistes et fonce sur une pépite japonaise.

Mercato OL : Kuryu Matsuki intéresse l'Olympique Lyonnais

L'Olympique Lyonnais n'a pas encore lancé les grandes manoeuvres sur ce début de mercato estival, mais les pistes commencent à être de plus en plus nombreuse. Face aux exigences de Laurent Blanc qui souhaite voir arriver plusieurs renforts cet été, John Textor compte bien donner les moyens nécessaires à ses dirigeants pour permettre à son club d'être attractif dans les semaines à venir.

Le premier gros chantier de l'été concerne le milieu de terrain lyonnais, qui vient de perdre Houssem Aouar, ce dernier ayant signé à l'AS Roma il y a quelques jours. Pour compenser son départ, la cellule de recrutement de l'OL pourrait tenter un coup pour le moins surprenant avec un milieu japonais. En effet, selon les informations révélées par le journaliste Tiago Bontempo, les dirigeants seraient intéressés par Kuryu Matsuki, jeune joueur de 20 ans qui évolue actuellement au FC Tokyo, et qui est estimé 700 000 euros.

Ellyes Skhiri toujours dans les plans de l'OL

Ciblé l'hiver dernier pour renforcer le milieu de terrain de l'OL à la demande de Laurent Blanc, Ellyes Skhiri n'avait finalement pas signé avec les Gones. En fin de contrat avec Cologne, le joueur de 28 ans est courtisé dès le début de ce mercato estival, et le club rhodanien n'a visiblement pas lâché l'affaire.

Les discussions entre l'entourage du joueur tunisien et les dirigeants lyonnais ont repris ces derniers jours. Rudy Galetti a récemment annoncé qu'un contrat jusqu'en 2026 était à l'étude, et que l'affaire pourrait être bouclée assez rapidement. L'autre piste assez chaude du côté de l'OL concerne Hirving Lozano. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'ailier mexicain n'entre plus dans les plans des dirigeants napolitains, et John Textor reste à l'affût.