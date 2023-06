La dernière actualité de Kylian Mbappé ne plait pas jusqu’au Qatar, pays des propriétaires du PSG. L’attaquant français, par son refus d’activer l’option de l’année en plus de son contrat, a envoyé une sale image de lui aux Qatariens, décidés à reconstruire leur équipe avec des joueurs beaucoup plus intéressés par leur projet.

Mercato : Le PSG cible Randal Kolo Muani

Le dossier Kylian Mbappé devient lassant pour les dirigeants du Paris Saint-Germain. Malgré les énormes sacrifices financiers consentis pour le garder, le français remet en cause les accords à chaque mercato estival. Pour les dirigeants qataris, ce chantage permanent devient inacceptable. Ils auraient décidé de trouver un attaquant avec de grandes qualités et beaucoup plus fiable que le buteur bondynois.

Et pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG ne va pas aller chercher bien loin. C’est de nouveau un natif de Bondy, Randal Kolo Muani qui fait les beaux jours de l’Eintracht Francfort, que veulent les dirigeants parisiens. L’ancien joueur du FC Nantes et de l’US Boulogne est à 23 buts inscrits en 46 matches toutes compétitions confondues sous le maillot de l’équipe allemande.

4e meilleur buteur du championnat Bundesliga avec 15 buts, il est considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs d’Europe. Les Propriétaires du Paris Saint-Germain veulent donc miser sur lui pour oublier Kylian Mbappé qu’ils pourraient même céder lors de ce mercato estival pour empêcher son départ gratuit de leur club en fin de saison prochaine.

Randal Kolo Muani est estimé à 65 millions d’euros sur le marché des transferts, mais ses dirigeants ne comptent pas le laisser partir pour aussi peu au regard de son énorme potentiel. Luis Campos(conseiller sportif du club parisien), déjà sous le charme de l’attaquant français, pousserait pour sa venue au PSG, espérant qu’elle permettra à Kylian Mbappé de revoir sa copie.