Plusieurs joueurs indésirables sont poussés vers la porte de sortie de l’ASSE cet été. Parmi eux, figure un attaquant de Laurent Batlles.

Mercato ASSE : Lenny Pintor, un vrai flop à Saint-Etienne

L’ASSE a vécu une saison difficile en Ligue 2, sous les ordres de Laurent Batlles. Engagé le 3 juin 2022, dans la foulée de la relégation des Verts en Ligue 2, le technicien de 47 ans était bien impliqué dans le mercato estival 2022. Mais l’un de ses protégés a été un véritable flop à Saint-Etienne. Il s’agit de Lenny Pintor que le coach des stéphanois avait dirigé à Troyes, pendant deux saisons (2019-2021).

L’ailier droit avait la confiance de Laurent Batlles en début de saison, mais n’a pas satisfait les attentes de ce dernier. Suite à la première phase du championnat manquée, l’entraîneur de l’ASSE a dû se passer de son protégé. Relégué sur le banc de touche, Lenny Pintor a fait 8 brèves apparitions en Ligue 1 en 2023, puis il était absent du groupe lors des cinq derniers matchs de la saison.

Lenny Pintor vers un départ libre cet été ?

Vu son faible rendement, 1 but et 1 passe décisive en 21 matches disputés, le polyvalent attaquant n’est plus dans les plans de Laurent Batlles. La tendance est donc claire pour lui cet été, Loïc Perrin devrait lui trouver une porte de sortie, pour faire la place à de nouveaux joueurs, en vue de la montée en Ligue 1.

Arrivé à l’ASSE sans indemnité de transfert, Lenny Pintor pourrait être libéré de sa dernière année de contrat, à défaut d’un transfert ou d'un prêt avec une option d’achat. La tendance est confirmée par Peuple-Vert. « Lenny Pintor n’a jamais convaincu dans l’environnement stéphanois. L’ancien lyonnais est un flop du recrutement 2022-2023. Loïc Perrin va devoir batailler pour lui trouver une porte de sortie. L’ASSE ne devrait pas récupérer d’indemnités de transfert et devra sûrement le libérer gratuitement », annonce le média spécialisé.

Jimmy Giraudon et Matthieu Dreyer aussi poussés vers la sortie

Le natif de Sarcelles n’est pas le seul flop du recrutement estival stéphanois. Jimmy Giraudon et Matthieu Dreyer ont été aussi décevants et ont leur part de responsabilité dans le début de saison catastrophique des Verts. Le défenseur et le gardien de but sont ainsi sur la liste des départs, tout comme les indésirables Yvan Neyou, Abdoulaye Bakayoko ou encore Mickaël Nadé. À noter que les deux premiers sont revenus de prêt, respectivement du CD Leganés et de Put Foot 43.