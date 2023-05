Pour jouer la montée en Ligue 1 la saison prochaine, l’ASSE devrait vivre un mercato très agité. Le sort de Jimmy Giraudon semble déjà scellé.

Des renforts attendus à Saint-Etienne, un dégraissage en vue

L’ASSE s’était donné deux ans pour revenir en Ligue 1 après sa relégation en mai 2022. Cette année, l’équipe de Laurent Batlles est passée à côté de son objectif en raison d’un début de saison catastrophique. Les Verts ne retourneront pas dans l’élite tout de suite, comme ils en rêvaient, et se projettent sur la saison prochaine. Ils espèrent retrouver la Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2023-2024. Pour ce faire, Loïc Perrin et son équipe de recruteurs prospectent un peu partout pour trouver des joueurs à moindre coût, capables d’apporter un plus au groupe stéphanois cet été.

Le nom de plusieurs joueurs, notamment offensifs, circulent déjà dans le Forez. C'est le cas d'Amine Boutrah (Concarneau), de Mathias Autret (AJ Auxerre), Rayan Ghrieb (Dunkerque) ou encore Louicius Don Deedson du club danois Hobro IK. Mais pour faire la place aux nouveaux joueurs, l’ASSE doit dégraisser son effectif actuel. Les joueurs qui ont été décevants ou ne rentrant pas dans les plans de Laurent Batlles seront invités à partir.

Mercato ASSE : Jimmy Giraudon vers la porte de sortie ?

N’ayant pas satisfait les attentes du club ligérien, Jimmy Giraudon pourrait faire ses valises cet été. Laurent Batlles ne lui fait plus confiance à la suite de ses prestations décevantes. Depuis la trêve de la Coupe du monde en novembre 2022 et son carton rouge à Rodez, le défenseur central a fait seulement 3 apparitions (102 minutes cumulées) sans convaincre. « La défense peine à donner satisfaction et Jimmy Giraudon est un symbole du mercato estival manqué par l'ASSE », souligne Evect.

Alors qu’il lui reste encore une saison de contrat chez les Verts, le joueur de 31 ans devrait être mis sur le marché cet été. La tendance est confirmée par le média spécialisé : « La prochaine saison pourrait conduire Jimmy Giraudon à connaître un cinquième club dans sa carrière professionnelle. C'est en tout cas le souhait de l’ASSE, qui espère lui trouver une porte de sortie et faciliter son départ, si une formation se positionne. » Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est d'un million d'euros.