Alors que Luis Campos espère convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, le Real Madrid prépare une offensive d’envergure pour l’attaquant du PSG.

Mercato PSG : Luis Campos veut convaincre Kylian Mbappé

Depuis sa lettre à la direction du Paris Saint-Germain annonçant qu’il ne lèverait pas l’option d’un an de plus incluse dans son contrat, Kylian Mbappé est en ce moment au centre de toute l’actualité concernant le club de la capitale française. D’après les dernières informations de RMC Sport, si Mbappé « a bel et bien l’intention de rester au club cet été », Luis Campos l’aurait appelé en personne « pour lui dire en substance qu’il allait tout faire pour construire la meilleure équipe possible autour de lui. En parallèle, des échanges ont eu lieu entre le président Nasser Al-Khelaïfi et Fayza Lamari, la mère de la star. » Pour autant, le Real Madrid envisagerait désormais de passer à l’action pour l’attaquant de 24 ans dès cet été.

Mercato PSG : Le Real Madrid prêt à une folie pour Kylian Mbappé ?

Avec le départ de Karim Benzema en Arabie saoudite, le Real Madrid pourrait totalement changer ses plans pour Kylian Mbappé. Selon les renseignements recueillis par Marco Kirdemir, agent FIFA, il y a une forte probabilité de voir Kylian Mbappé sous les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Il n’a aucun doute à ce sujet. « Le Real Madrid se prépare. Il va faire ses devoirs cet été. À 99% ou 100%, nous verrons Mbappé au Bernabeu cette saison et nous le verrons lors de sa présentation », a déclaré le dirigeant sportif.

Avec des moyens considérables, Florentino Pérez et les Merengues pourraient ainsi investir aux alentours de 200 millions d’euros pour s’offrir les services du natif de Bondy. D’autant que « si la direction du PSG n’a pas totalement perdu espoir d’arracher une nouvelle prolongation, un transfert cet été est malgré tout envisagé pour la première fois. Au club, on commence ainsi à imaginer une équipe sans Mbappé s’il reste inflexible. Pour autant, aucun prix de vente n’a encore été fixé. Un clash est-il envisageable? Pour l’heure, ce n’est pas d’actualité. Mais Doha est très remonté », assure RMC.