La quête du successeur d’Igor Tudor touche à sa fin. En négociations avec l’OM, Marcelo Gallardo dévoilera sa décision dans les prochaines 24 heures.

Mercato OM : Marcelo Gallardo fera connaitre sa décision ce vendredi

Le dénouement est proche. Marcelo Gallardo, l'entraîneur argentin tant courtisé par l'Olympique de Marseille, a finalement examiné en détail la proposition qui lui a été présentée par le club phocéen. Après des discussions intenses et des échanges approfondis avec la direction phocéenne, il a pris le temps nécessaire pour évaluer tous les aspects de l'offre qui lui a été faite.

Selon les sources proches du dossier, Marcelo Gallardo a exprimé le souhait de connaitre les détails concernant la latitude qu'il aura sur l'aspect sportif, notamment en ce qui concerne le recrutement des joueurs. L’Argentin souhaitait également emmener avec lui plusieurs membres de son staff, avec qui il a connu de nombreux succès lors de son passage à River Plate, en Argentine.

Cette demande d'avoir une certaine influence sur l'aspect sportif et de pouvoir travailler avec son équipe technique de confiance était un point crucial dans le processus de sa prise de décision. Et après avoir analysé tous les aspects de la proposition marseillaise, Marcelo Gallardo s’apprête à donner sa réponse finale. En effet, selon les dernières informations de TyC Sports, le technicien de 47 ans prévoit de dévoiler son choix ce vendredi, ce qui mettra fin à de longues semaines d'attente et de spéculations sur son avenir.

L’OM a augmenté son offre pour Marcelo Gallardo

Le média argentin révèle par ailleurs que l’OM a augmenté sa dernière offre afin de convaincre Marcelo Gallardo de signer en Provence cet été. Le président Pablo Longoria et son équipe seront donc fixés sur ce dossier dans les prochaines heures. Courtisé par d’autres clubs, comme l’AS Monaco, l’entraîneur argentin acceptera-t-il de rejoindre le club phocéen ? Telle est la question qui intrigue les supporters marseillais.

Quelle que soit la décision de Marcelo Gallardo, elle aura sans aucun doute des répercussions importantes sur le futur de l'OM. S’il venait à accepter l'offre de Marseille, cela représenterait un coup majeur pour le club phocée, qui obtiendrait un entraîneur réputé et talentueux, capable de guider l'équipe vers les nouveaux succès.

En revanche, si Marce Gallardo décide de décliner l'offre de l'OM, cela signifierait que le club devra explorer d'autres pistes et continuer sa recherche du candidat idéal pour occuper le poste d'entraîneur. Les noms de Paulo Fonseca (LOSC) et Fabio Grosso (Frosinone) sont annoncés dans la presse.