En rassemblement avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a fait une importante précision sur son avenir au PSG. Une sortie agressante envers le club parisien.

Face à la polémique qu’a suscité sa lettre adressée à la direction du Paris Saint-Germain pour annoncer qu’il ne lèverait pas l’option d’une saison supplémentaire contenue dans son contrat, qui expire le 30 juin prochain 2024, Kylian Mbappé est sorti du silence. Présent en conférence de presse ce jeudi, à la veille du match contre Gibraltar, le capitaine de l’équipe de France s'est exprimé sur sa volonté de ne pas poursuivre l’aventure à Paris à l’expiration de son bail.

« Pourquoi aller au terme de mon contrat ? Il n'y a pas à expliquer, les gens peuvent parler, ils n'ont pas tous les tenants et aboutissants, tant pis pour eux, je sais pourquoi je fais ça, il n'y a pas de problème avec ça », a déclaré l’attaquant de 24 ans avant d’envoyer un message clair à Nasser Al-Khelaïfi et à la direction du PSG.

Kylian Mbappé n’a rien à cirer de la colère du Paris SG

Face à l'insistance des journalistes, Kylian Mbappé est revenu sur sa fameuse lettre envoyée aux dirigeants parisiens. Si le courrier ouvre la porte à son départ librement dans douze mois, le champion du monde 2018 assure que « la lettre n'a pas été envoyée pendant le rassemblement. Elle a été envoyée avant. Choqué ? Non, il n'y a plus grand-chose qui me choque », a lancé Mbappé avant de commenter la colère de ses dirigeants.

« Je ne pensais pas qu'une simple lettre pouvait tuer quelqu'un ou offenser qui que ce soit. J'ai simplement envoyé une lettre. Je ne peux pas contrôler les réactions des gens, mais cela m'importe peu. J'ai simplement dit que mon objectif était de continuer au PSG, car c'est ma seule option pour le moment. Je suis très prêt à revenir à Paris à la reprise », a ajouté le partenaire de Neymar. Reste maintenant à savoir quelle sera la réaction du club après cette sortie musclée de l’enfant de Bondy.