Après la sortie musclée de Kylian Mbappé face à la polémique engendrée par sa fameuse lettre, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a réagi en interne.

Mercato PSG : Kylian Mbappé se moque du Paris SG

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé a envoyé un courrier à sa direction qu’il ne lèverait pas l’option d’un an en plus, ouvrant ainsi la porte à un départ libre dans douze mois. Si sa lettre a soulevé le courroux de ses dirigeants, l’attaquant de 24 ans a assuré ce jeudi qu’il se préoccupait que très peu de la réaction suscitée par son courrier.

« La lettre n'a pas été envoyée pendant le rassemblement. Elle a été envoyée avant. Il n'y a pas grand-chose qui me choque. Je ne pensais pas qu'une lettre ça tuait quelqu'un ou que j'avais offensé quelqu'un. On ne peut pas contrôler les réactions, mais ça m'importe peu. Les gens peuvent parler, peuvent critiquer... Les gens n'ont pas tous les tenants et les aboutissants dans ce dossier. Je sais pourquoi je fais ce que je fais et je dis tout ce que je dis », a déclaré Mbappé en conférence de presse avec l’équipe de France avant de confirmer sa volonté d’honorer son engagement avec les Rouge et Bleu. Une sortie qui n’aurait pas du tout plu à son président parisien.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi veut vendre Kylian Mbappé cet été

S’il estime que sa seule « option pour le moment » est de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine, Kylian Mbappé pourrait finalement changer d’air lors de ce mercato estival. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le récent champion de France aurait un tout autre plan en tête pour l’ancien joueur de l’AS Monaco. Le portail sportif explique notamment que « Nasser Al-Khelaïfi est véritablement REMONTÉ et semble décidé à vendre Kylian Mbappé. Tout l'état-major du PSG irait dans le même sens. » Surtout que le Real Madrid pourrait offrir un gros chèque pour le récupérer cet été. Reste maintenant à savoir comment ce feuilleton va se terminer.