PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi traumatise Manchester United !

Nasser Al-Khelaïfi veut Marcus Rashford au PSG et l’a fait savoir publiquement. Troublant ainsi la tranquillité des dirigeants de Manchester United.

Interrogé par Sky Sport avant la Coupe du Monde au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi a ouvert la porte à une arrivée de Marcus Rashford au Paris Saint-Germain l’été prochain. « C'est un joueur incroyable. Et gratuit ? Avoir Rashford gratuitement, chaque club va se jeter sur lui, c'est certain. On ne va pas le cacher, on lui a déjà parlé et nous a intéressés. Mais ce n'était le bon moment pour aucune des deux parties.

Peut-être l'été prochain, pourquoi pas ? », avait notamment expliqué le président du club de la capitale avant d’ajouter : « s’il est libre demain, on pourrait lui parler directement, mais on ne va pas le faire maintenant. Laissez-le se concentrer sur la Coupe du monde. Après, en janvier, si on est intéressé, on lui parlera. »

Depuis cette sortie fracassante de l’homme d’affaires qatari, les Red Devils ont passé la vitesse pour leur attaquant de 25 ans. Après avoir levé l’option d’une année supplémentaire contenue dans le contrat initial de Rashford, le club anglais nourrit désormais d’autres ambitions plus grandes pour son avenir. Rien que pour empêcher le Paris Saint-Germain de le déloger de la Premier League.

PSG Mercato : Manchester United veut blinder Marcus Rashford

Alors que le Paris Saint-Germain a officialisé son intérêt pour Marcus Rashford, proche de Kylian Mbappé, l’international anglais a vu son contrat, qui expirait le 30 juin prochain, Manchester United être renouvelé automatiquement d’une saison. Le natif de Wythenshawe est désormais lié à la formation mancunienne jusqu’en juin 2024. Mais les décideurs de l’ancien club de Cristiano Ronaldo ne comptent pas s’arrêter là. En effet, selon les informations relayées par le journaliste Fabrizio Romano, les Red Devils souhaitent conserver leur numéro 10 sur le long terme.

Manchester United ferait ainsi de la prolongation de Rashford sa principale priorité et aimerait boucler ce dossier rapidement. Le spécialiste mercato de Sky Italia explique que le manager mancunien a expressément demandé à sa direction de tout mettre en oeuvre pour blinder l’avenir du coéquipier d’Anthony Martial sur lequel il veut s’appuyer pour bâtir l’avenir.

« Manchester United considère les nouveaux contrats de Marcus Rashford et Diogo Dalot parmi les principales priorités à conclure dès que possible. Des contacts ont déjà lieu. Ten Hag veut que les deux fassent partie d'un long projet. Il a été très clair lorsque le PSG a déménagé pour Marcus en août dernier : pas question », a expliqué Fabrizio Romano.