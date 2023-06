Pour compenser les départs de trois gardiens de but du club pendant ce mercato, l’ASSE s’est attaché les services d’un jeune portier de Toulouse.

Mercato ASSE : Départ en cascade du côté des gardiens de but

Trois jeunes portiers ont quitté l’ ASSE à l’issue de la saison. Le premier qui a annoncé son départ est Noah Raveyre. Titulaire d’un contrat pro, il avait fait 8 apparitions dans le groupe professionnel en début de saison dernière et avait même disputé un match en Ligue 2. C'était face au Havre, en août 2022, à la suite de l'expulsion d'Etienne Green.

Barré par Gautier Larsonneur, Etienne Green, Matthieu Dreyer et Boubacar Fall au sein de l'équipe de Laurent Batlles, le portier de 18 ans quitte Saint-Etienne librement. Il est pressenti à l’AC Milan en Serie A. Portier de la réserve des Verts, Nabil Ouennas (20 ans) quitte également l’équipe de Razik Nedder. Chez les plus jeunes (U17), Gabin Sabathié est lui aussi parti et s’est engagé avec le RC Strasbourg.

Issiaka Touré rejoint Saint-Etienne en provenance de Toulouse

Face à la vague de départs du côté des gardiens de but dans la Forez, l’ASSE doit naturellement renforcer la réserve. Et une arrivée est déjà bouclée. Issiaka Touré (18 ans) a rejoint les Verts, comme il l’a annoncé lui-même sur les réseaux sociaux. « Heureux de vous annoncer ma signature à l'ASSE ! Je remercie mes agents et ma famille », a-t-il posté sur son compte Instagram. Il arrive en provenance de Toulouse FC. Selon les informations d'Evect, le Franco-Ivoirien devrait être le portier titulaire de l’équipe réserve stéphanoise la saison prochaine.