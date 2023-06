Le départ de Jean-Philippe Krasso de l’ASSE se précise dans ce mercato. Il s'apprête à rejoindre la Serbie où sa visite médicale est déjà programmée.

Mercato ASSE : Jean-Philippe Krasso repousse la dernière offre de Saint-Etienne

L’ASSE est en passe de perdre son meilleur buteur et passeur décisif de la saison dernière. En fin de contrat le 30 juin, Jean-Philippe Krasso se dirige tout droit vers une destination inattendu. Il devrait signer en Serbie, où l’Étoile Rouge de Belgrade l'attend. L’information livrée par le journal Mozzart cette semaine se confirme.

L’Équipe a dévoilé la la durée du contrat proposé à l’avant-centre de l’AS Saint-Etienne. Il s’agirait d’un bail de 3 ou 4 saisons. Désireux de conserver Jean-Philippe Krasso, la direction stéphanoise lui a transmis une dernière offre estimée à 40 000 euros mensuel, qu'il a repoussé au profit du club serbe, qui lui a proposé « une prime juteuse à la signature ». L'Étoile Rouge de Belgrade, championne de Serbie, va disputer le tour préliminaire de la Ligue des Champions 2023-2024.

Visite médicale et signature de Krasso prévues la semaine prochaine

Actuellement en sélection avec la Côte d’Ivoire pour les éliminatoires de la CAN 2023, l’international ivoirien est attendu à Belgrade pour passer la traditionnelle visite médicale, puis signer son contrat. D’après Le Progrès, ces deux rendez-vous sont fixés pour la semaine prochaine. Notons que Jean-Philippe Krasso et les Eléphants affrontent la Zambie, samedi à 15h.

Pour rappel, le buteur ivoirien s’est fait remarquer en Ligue 2 la saison dernière grâce à ses performances (17 buts et 12 passes décisives). Plusieurs clubs de Bundesliga, notamment l’Eintracht Francfort et le Borussia Mönchengladbach, ont pensé à lui pour remplacer Randal Kolo Muani en instance de transfert et Marcus Thuram, libre.