Laurent Batlles, l’entraîneur de l’ASSE, a annoncé une bonne nouvelle aux Verts après le match amical de ses hommes contre Clermont, samedi après-midi.

Hier, l’AS Saint-Étienne disputait son troisième match de préparation. À onze jours de la reprise en Ligue 2, Laurent Batlles et ses garçons avaient à cœur de se rattraper après leur contre-performance de la semaine passée face à Grenoble. Dans un match maîtrisé, l’équipe stéphanoise s’est imposée (2-0) face aux hommes de Pascal Gastien. Au cours de cette rencontre, une recrue estivale s’est particulièrement illustrée aux yeux de l’entraîneur des Verts. Une bonne nouvelle pour l’ASSE.

Mercato ASSE : Laurent Batlles juge la première de Ibrahim Sissoko

Si Ibrahim Sissoko vient remplacer numériquement Jean-Philippe Krasso à la pointe de l’attaque de l’AS Saint-Étienne, l’international malin de 28 ans revendique un profil quelque peu différent. Meilleur buteur du FC Sochaux (13 buts) la saison dernière, Ibrahim Sissoko semble déjà avoir convaincu son nouveau coach après ses premiers pas sous les couleurs de l’ASSE.

« Je l’ai trouvé intéressant, c’est pour ça qu’on l’avait pris. On savait qu’il avait la capacité à la fois de prendre la profondeur et à la fois aussi de pouvoir garder le ballon et faire monter le bloc. On voit encore qu’il a besoin de temps de jeu. Mais pour autant, c’est quelqu’un qui permet de fluidifier le jeu et puis il a marqué, c’est toujours important pour un joueur d’arriver et de pouvoir marquer contre une équipe adverse », a confié le technicien français concernant son nouveau numéro 9.