Approché par l'Etoile Rouge de Belgrade, Benjamin Bouchouari a refusé l'offre du club serbe, qui ne devrait pas revenir à la charge pour lui.

Mercato ASSE : L'Etoile Rouge a trouvé une alternative à Benjamin Bouchouari

Arrivé la saison dernière à l'ASSE, Benjamin Bouchouari montre de belles choses avec les Verts, même s'il reste encore assez timide et très irrégulier. Néanmoins, on voit bien que le potentiel du joueur est là, lui qui a de nouveau été sélectionné par le Maroc pour participer aux prochains matchs internationaux, en préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroule cet hiver en Côte d'Ivoire.

Ce talent n'a pas échappé à l'Etoile Rouge de Belgrade, puisque le club a tenté de s'offrir Benjamin Bouchouari, mais a essuyé un refus de la part du joueur. Après cela, les Stéphanois craignaient que le club, qualifié en Ligue des Champions, ne revienne à la charge, alors que les Serbes ont déjà récupéré Jean-Philippe Krasso, qui semble déjà manquer à l'ASSE. Cependant, cela ne devrait pas être le cas, puisqu'un autre joueur a débarqué à Belgrade.

Benjamin Bouchouari ne bougera pas

Comme l'a officialisé l'Etoile Rouge de Belgrade sur ses réseaux sociaux, le club a trouvé une alternative à Benjamin Bouchouari, en la personne de Hwang In-Beom, international sud-coréen, qui évoluait jusque-là avec le maillot de l'Olympiakos. Une excellente nouvelle pour Laurent Batlles, qui devrait donc pouvoir conserver l'international marocain cette saison.

Alors que Benjamin Bouchouari va rester au club, que Florian Tardieu est arrivé en fin de mercato et qu'Aïmen Moueffek vit sa première sélection avec les espoirs du Maroc, le milieu de l'ASSE semble être complet, et en forme, ce qui va permettre aux Verts de remonter la pente. Après un début de saison compliqué, les hommes de Laurent Batlles vont profiter de la trêve pour se remettre sur les rails, et revenir plus forts contre le SM Caen dans un peu moins de deux semaines.