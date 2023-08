Recruté cet été pour prendre la place de Jean-Philippe Krasso à l’ASSE, Ibrahim Sissoko est bien lancé pour faire oublier l'international ivoirien.

Ibrahim Sissoko, déjà 3 buts en 3 matchs avec Saint-Etienne

Ibrahim Sissoko est la première recrue estivale de l’ASSE. Il est arrivé à Saint-Etienne libre en provenance du FC Sochaux, rétrogradé en National. Mais ses débuts sous le maillot des Verts ont été marqués par des sifflets du Kop Nord, face à Grenoble (0-1). Titulaire en pointe de l’attaque dès la 1ère journée de championnat, le Franco-Malien avait été transparent, ce qui lui avait valu une bronca des supporters stéphanois. L’AS Saint-Etienne avait enregistré une deuxième défaite face à Rodez (2-1), avec Ibrahim Sissoko en numéro 9. Il faut cependant noter qu’il avait été l’auteur de l’unique but stéphanois dans l'Aveyron, sur penalty.

Le successeur de Jean-Philippe Krasso a été plus décisif lors de son troisième match avec l’ASSE face à Quevilly-Rouen. Il a inscrit deux buts, encore sur penalty, et l’ASSE a signé sa première victoire (2-1). Ibrahim Sissoko totalise donc 3 buts en autant de matchs ce début de saison. Il est en tête du classement des buteurs de Ligue 2 avec Gauthier Hein d'Auxerre et Benjamin Mendy de Caen.

Mercato ASSE : Ibrahim Sissoko, la bonne pioche à la place de Krasso ?

Auteur de 13 buts et 4 passes décisives avec Sochaux la saison dernière, le natif de Créteil a la lourde tâche de faire mieux que son prédécesseur à Saint-Etienne. Jean-Philippe Krasso avait inscrit 17 buts et délivré 12 passes décisives lors du dernier exercice. Conscient de l’attente du public et du staff technique de l’ASSE, il ne s’est pas enflammé après son doublé contre Quevilly. « On voulait la victoire, c'est chose faite. Les penalties me sourient, j'espère que ça va continuer », a-t-il déclaré avec humilité.

Pour la suite de la saison, Ibrahim Sissoko est optimiste. Il espère monter en puissance au fil des matchs et être plus efficace dans le jeu. « Comme je viens d'arriver, j'ai encore besoin d'automatismes, c'est normal. On ne se connait encore pas tous par cœur […]. C’était important de gagner et je pense que ça peut lancer quelque chose », a-t-il rassuré.