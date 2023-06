Pendant que les négociations avec Marcelo Gallardo patinent, le président de l’OM est proche de conclure un accord avec un autre entraîneur durant ce mercato.

Mercato OM : Les négociations avec Marcelo Gallardo patinent

Suite au départ inattendu d’Igor Tudor, l’Olympique de Marseille se retrouve dans l’urgence de trouver son successeur. Le club phocéen devra vite trouver un nouvel entraîneur en vue de mieux préparer la reprise de l’entraînement collectif prévu le 3 juillet prochain et planifier son recrutement estival dans les meilleures conditions possibles. Ces dernières semaines, un homme semblait en pole position pour prendre les rênes de l’équipe phocéenne.

En effet, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont fait de Marcelo Gallardo le principal candidat pour succéder à Igor Tudor. Mais, malgré des négociations intenses et des discussions prolongées, aucun accord n'a encore été conclu entre les deux parties. Les pourparlers entre l'OM et Marcelo Gallardo ont été sérieux et approfondis, avec des discussions sur différents aspects du projet sportif et les attentes de l'entraîneur. Cependant, l’ancien coach de River Plate tarde toujours à dévoiler sa décision finale.

Pablo Longoria se rapproche d'un accord avec un autre entraîneur

Face à cette situation, la direction de l'OM continue d'examiner d'autres possibilités pour le poste d'entraîneur. D’ailleurs, le compte Twitter La Minute OM assure que les dirigeants marseillais se rapprochent actuellement de la signature d'un autre entraîneur. L'identité de cette alternative reste secrète pour le moment, mais les informations indiquent que les négociations s’accélèrent entre les parties, même s’il reste encore des détails à régler.

Bien que Marcelo Gallardo ait été considéré comme le grand favori pour succéder à Igor Tudor, il semble à présent que le président Pablo Longoria et son équipe se tournent vers une autre piste. Quelle est donc l’identité de cet entraîneur surprise ? Pour le moment, une seule chose est certaine. Le club recherche un entraîneur compétent, capable de conduire l'équipe vers le succès et de répondre aux attentes des supporters. Les noms de Paulo Fonseca et Fabio Grosso ont été évoqués.

Quoi qu'il en soit, les dirigeants de l'OM devront prendre en compte différents facteurs, notamment la vision de jeu, l'expérience et la compatibilité avec l'effectif existant. Ils espèrent aussi finaliser ce dossier au plus vite. Il sera donc intéressant de suivre l'évolution de ce dossier et de voir quelle direction l'OM prendra dans sa quête du nouvel entraîneur. Les supporters marseillais attendent avec impatience l'annonce de cette nomination, qui façonnera l'avenir de l'équipe et déterminera les ambitions du club pour les saisons à venir.