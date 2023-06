En quête d’un nouvel entraîneur pour succéder à Igor Tudor à l’OM, le président Pablo Longoria voit l’une de ses pistes tomber à l'eau.

C'est le dossier prioritaire de l’Olympique de Marseille en ce début de mercato estival. Suite au départ inattendu d'Igor Tudor, le club phocéen se retrouve dans l’urgence de trouver son successeur. Les dirigeants phocéens doivent vite régler ce dossier, car la reprise approche à grands pas. Les joueurs de l’Olympique de Marseille reprendront l'entraînement le 3 juillet prochain, dans le but de préparer au mieux les tours préliminaires de la Ligue des Champions qui auront lieu en août.

Mercato OM : Ruben Amorim, une piste à oublier

Il est donc crucial pour l’OM de vite trouver son nouvel entraîneur en vue de mieux se préparer pour les défis à venir et planifier aisément son prochain recrutement. Pour ce faire, les dirigeants de l’OM explorent plusieurs pistes en interne. Mais certaines cibles de Pablo Longoria ne rallieront pas Marseille cet été. C’est notamment le cas de Ruben Amorim, actuel entraîneur du Sporting Portugal. Ciblé par le board marseillais, le technicien portugais n’a pas vraiment l’intention de changer de club.

En effet, selon les dernières informations d’A BOLA, Ruben Amorim est déterminé à poursuivre son aventure au Sporting Portugal où son contrat expire en juin 2026, assorti d’une clause libératoire fixée à 20 millions d’euros. Dans ces conditions, il est donc peu de chance pour l’OM de s’attacher ses services. Cela signifie que l'OM devra se tourner vers d'autres candidats potentiels pour occuper le poste d'entraîneur.

La succession d'Igor Tudor reste donc ouverte, et les dirigeants marseillais devront redoubler d'efforts pour trouver le profil adéquat qui correspondra à leurs attentes et à la vision du club. Il s'agit de trouver la personne capable de donner une nouvelle impulsion à l'équipe, de développer une identité de jeu solide et de mener le club vers les objectifs fixés. En attendant, les spéculations vont bon train concernant le futur entraîneur de l’OM. Les noms de Marcelo Gallardo, Fabio Grosso ou encore Paulo Fonseco sont évoqués. Les supporters restent toujours en alerte pour connaître le dénouement de cette quête du successeur d’Igor Tudor à l'OM.