Jean-Philippe Krasso va quitter l’ASSE librement ! Et pour le remplacer, le club ligérien se retrouve face à un vrai casse-tête, en raison de son profil.

Mercato ASSE : Krasso file en Serbie, un coup dur pour Saint-Etienne !

L’ASSE n’a pas réussi à convaincre Jean-Philippe Krasso de rester au club en prolongeant son contrat. Il a repoussé l’offre des Verts et se dirige vers la Serbie où il devrait s’engager avec l’Etoile Rouge de Belgrade, la semaine prochaine. Le départ de l’attaquant de 25 ans est un coup dur pour Laurent Batlles qui comptait sur lui pour jouer crânement la montée en Ligue 1 la saison prochaine. Il avait été l’un des acteurs majeurs de l’équipe Stéphanoise. Grâce à ses 17 buts et 12 passes décisives, il avait aidé largement l’ASSE à se maintenir en Ligue 2, après un début d'exercice complètement raté.

Les dirigeants stéphanois doivent maintenant trouver le successeur de Jean-Philippe Krasso. Ils ont certes prolongé le contrat de Gaëtan Charbonnier, mais ce dernier n’a pas le même profil que le décisif avant-centre. Il serait d’ailleurs compliqué pour la direction du club de trouver un joueur dont le profil est proche de celui du buteur. Car comme le souligne Peuple-Vert : « Jean-Philippe Krasso n'est pas un simple attaquant. Il dispose d'un profil hybride rare. »

Mercato ASSE : Deux profils recherchés pour remplacer Jean-Philippe Krasso

Le natif de Stuttgart est un joueur capable de garder le ballon en pivot, d'orienter et d’accélérer le jeu ou encore de fixer la défense. « C’est lui qui dicte le rythme des offensives stéphanoises ». Comme le témoigne ses performances, l’international ivoirien est à la fois efficace dans la finition et capable d’offrir le dernier ballon de but. Si l’on en croit les informations du média spécialisé, Loïc Perrin songe plutôt à deux joueurs pour remplacer le seul Jean-Philippe Krasso.

« L'option la plus probable et la plus opportune parait être l'apport de deux joueurs complémentaires. Un véritable meneur de jeu et un point d'ancrage en pointe. Deux solutions aux profils précisés. C’est plutôt l'option choisie par le board de l'ASSE. Plusieurs noms ont été cochés par la cellule de recrutement qui ne devrait pas tarder à passer à l'attaque », a informé la source.