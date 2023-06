Après des blessures à répétition, Eden Hazard semble sur la fin de sa carrière de joueur. L'attaquant belge pourrait faire son choix parmi 3 possibilités.

Il est considéré à juste titre comme un flop au Real Madrid. Eden Hazard n'a pas vécu l'aventure rêvée en Espagne, loin de là. Après son arrivée lors du mercato estival 2019, l'attaquant de 32 ans n'a pas été épargné par les blessures. En conséquence, il n'a jamais été vraiment en confiance avec les Merengues, jouant une vingtaine de matchs tout au plus par saison.

Après 4 années de galère à Madrid, Hazard espère enfin rompre sa malédiction. S'il a été libéré par le Real de Carlo Ancelotti début juin, malgré une volonté de continuer en Liga, il souhaite terminer sa carrière en beauté. Ainsi, l'ex-international belge (126 sélections, 33 buts) espère faire une dernière saison plus en accord avec son niveau, porté disparu depuis son aventure chez les Blues.

La MLS, Molenbeek ou la retraite pour Eden Hazard

S'il ne fait plus partie des meilleurs attaquants du monde, Eden Hazard continue d'attirer par son statut d'antan. Son nom reste prestigieux, et un réveil de sa part sur les terrains peut encore être attendu. Trois choix devraient s'offrir à l'attaquant belge pour sa fin de carrière : la MLS, le RWD Molenbeek ou la retraite selon L'Équipe. Une franchise américaine pourrait lui formuler une offre cet été et aurait des chances de l'attirer. L'arrivée de légendes comme Lionel Messi à l'Inter Miami, ou la présence d'anciens de Liga (Carlos Vela, Riqui Puig...) serait notamment un atout pour la MLS dans ce but précis.

De son côté, le RWD Molenbeek vient d'être promu en Jupiler Pro League, la première division belge. Le club, détenu par le président de l'OL John Textor, compte dans ses rangs Kylian Hazard, l'un des frères d'Eden Hazard. Le quotidien sportif précise que sa présence pourrait être un argument pour attirer l'ancien du Real, en plus du fait que le club se trouve dans son pays natal. Enfin, il n'est pas impossible qu'Eden Hazard prenne sa retraite dès cet été. Un choix qui le classerait sans doute parmi l'un des plus gros gâchis du football mondial.