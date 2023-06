Une piste a été associée à l’ASSE avant l’ouverture du mercato. La direction de Saint-Etienne aurait rendu sa décision concernant l'attaquant.

Mercato : L'ASSE n'est pas intéressée par les services de Mathias Autret

L’ASSE n’a toujours pas recruté de joueurs, plus de deux semaines après l'ouverture officielle du mercato. Plusieurs noms circulent pourtant dans le Forez : Antoine Leautey (piston droit, Amiens SC), Amilcar Silva (défenseur latéral gauche, Sedan) ou encore Jérémy Gélin (défenseur central, Amiens). La piste menant vers Mathias Autret a été aussi évoquée un temps par l’Insider Mohamed Toubache-Ter.

Ce dernier a l’avantage d’être en fin de contrat et de signer dans le club de son choix. Les agents du polyvalent joueur (milieu offensif ou ailier) lui cherchent justement un point de chute après son départ de l’AJ Auxerre. C’est ainsi que ses services ont été proposés à l’AS Saint-Etienne, selon Peuple-Vert. Mais son profil ne semble pas avoir fait l’unanimité au sein du board stéphanois, comme l’indique la source : « Malgré la proposition de l'entourage de Mathias Autret, qui cherche évidemment un nouveau challenge au joueur de 32 ans, l’ASSE n'est pas intéressée et ne l'a d'ailleurs jamais été. »

Saint-Etienne se tourne vers d'autres pistes

D'après les informations du média spécialisé, Loïc Perrin s’intéresse à « d’autres pistes qui ont les faveurs du club ». Mathias Autret (32 ans) aurait pu apporter son expérience aux Verts. En plus de l’opportunité de le recruter librement, il a joué dans plusieurs clubs en Ligue 1 et en Ligue 2, au Stade Brestois (son club formateur), au FC Lorient, au SM Caen, au RC Lens et à l’AJ Auxerre. Les recruteurs de l'ASSE sont contraints de chercher des joueurs libres de tout engagement ou à moindre coût, disposant d'un maigre budget pour recruter.