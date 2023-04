Publié par Dylan le 23 avril 2023 à 11:55

Recruté l'été dernier par l'ASSE, un attaquant devrait déjà faire ses valises. Il joue peu sous les ordres de Laurent Batlles cette saison.

L'AS Saint-Étienne a réalisé de nombreux transferts sur les deux derniers mercatos. Certaines recrues se sont rapidement adaptées, comme Niels Nkounkou, Gautier Larsonneur ou encore Mathieu Cafaro. On peut également noter l'apport offensif de Gaëtan Charbonnier, malgré son forfait pour la fin de la saison. Auteur de 3 buts et une passe décisive en 7 matchs de Ligue 2, il a largement contribué au redressement du club ligérien. Pour d'autres, c'est plus compliqué que prévu. C'est le cas de Lenny Pintor, l'ancien attaquant de l'ESTAC Troyes et de l'OL.

Recruté lors du dernier mercato estival par les Verts, il avait tout de la bonne pioche. Le joueur de 22 ans s'étant fait un nom dans l'Aube, en prenant ses aises dans le championnat de Ligue 2 (32 matchs entre 2019 et 2021, pour 7 buts). Mais il n'a jamais vraiment convaincu Laurent Batlles, le technicien stéphanois malgré sa participation à 20 matchs cette saison (1 but).

Lenny Pintor vers un départ de l'ASSE en fin de saison

Titulaire à seulement 7 reprises, Lenny Pintor est davantage vu comme une erreur de casting à l'AS Saint-Étienne. C'est pourquoi le club forézien tenterait déjà de s'en séparer, à en croire les informations de l'insider Mohamed Toubache-Ter. L'ancien directeur de la communication d'Angers SCO précise qu'il devrait organiser son départ à l'issue de l'exercice en cours.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'attaquant français devrait donc rapporter une petite somme d'argent à la direction stéphanoise. Mais au vu de ses performances à l'ASSE, il ne fera pas l'objet d'une belle vente. Pintor est estimé à 800 000 euros selon le site Transfermarkt. En 2018, il avait été acheté 5 millions d'euros par l'OL qui avait décidé de parier sur lui. Reste à savoir si les Verts se montreront gourmands pour l'ancien Troyen.