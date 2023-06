Prêté au Stade de Reims lors de la dernière saison, Folarin Balogun refuse de partir à nouveau en prêt durant ce mercato, et pourrait quitter Arsenal.

Mercato Stade de Reims : Folarin Balogun ne veut plus être prêté

Son prêt avec le Stade de Reims touchant à sa fin, Folarin Balogun va retourner en Angleterre, à Arsenal, club auquel il appartient depuis 2020. Prêté une première fois à Middlesbrough, où son aventure n'a pas été concluante, il s'est engagé pour une saison avec le club champenois l'été dernier, et a livré un exercice remarquable.

En 35 matches de championnat disputés, l'attaquant américain a inscrit un total de 20 buts, faisant partie des meilleurs buteurs de Ligue 1. Désormais, la question est de savoir où jouera Folarin Balogun la saison prochaine, mais une chose est sûre, le joueur de 21 ans n'a pas l'intention de repartir en prêt cet été. "Je ne suis pas certain du déroulement des discussions, je ne suis pas certain de ce qu'il va se passer. Ce que je peux dire c'est que je ne partirai plus en prêt", a t-il déclaré devant les médias à l'issue de la rencontre des États-Unis face au Canada (2-0). Un moyen évident de mettre la pression sur ses dirigeants, qui vont devoir réfléchir attentivement à la situation de leur attaquant américain.

Quel avenir pour Folarin Balogun ?

Avec ces récentes déclarations, deux options restent possibles concernant Folarin Balogun. La première serait d'être utilisé par Mikel Arteta, en étant un titulaire important de l'effectif des Gunners. Si ce n'est pas le cas, c'est la deuxième option qui entrerait en vigueur pour l'attaquant de 21 ans, à savoir quitter Arsenal durant le mercato estival.

Il faudrait pour cela trouver un club ayant l'envie et surtout les moyens de s'acquérir les services de Folarin Balogun, dont son prix est estimé à 25 millions d'euros sur Transfermarkt. Ces derniers mois, un intérêt de l'Olympique de Marseille avait été révélé pour le joueur américain, mais il est peu probable que Pablo Longoria s'aligne sur les exigences des dirigeants anglais.