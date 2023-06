En attendant la première recrue estivale de l’ASSE, une nouvelle cible des Stéphanois est révélée. Il s'agit d'un joueur de Troyes.

Mercato ASSE : Le peuple vert attend toujours la première recrue de Saint-Etienne

L’ASSE a lancé son mercato d’été par les signatures en interne. Elle a levé les options d’achat de Mathieu Cafaro et de Niels Nkounkou. Le contrat de Gaëtan Charbonnier aussi a été prolongé d’une année. Depuis la signature ces trois joueurs de l’effectif de Laurent Batlles, plus rien ! Les supporters stéphanois attendent toujours la première recrue estivale de leur équipe si chère. Ce lundi, le média Peuple-Vert a fait savoir que l’AS Saint-Etienne a repoussé Mathias Autret (32 ans), dont les services ont été proposés au club par ses représentants. Le polyvalent milieu offensif est certes libre à la fin de son contrat à l’AJ Auxerre, mais son profil n’aurait pas été validé par le board stéphanois.

Mercato ASSE : Yoann Salmier attiré à Saint-Etienne par Batlles ?

Ces dernières heures, l'insider Mohamed Toubache-Ter a révélé une nouvelle piste explorée par Loïc Perrin et la cellule de recrutement. Elle mènerait vers Yoann Salmier. Il pourrait débarquer à l’ASSE sur recommandation de Laurent Batlles, à en croire la source. Le défenseur central a travaillé sous les ordres de l'entraineur des Verts pendant deux saisons (de 2019 à 2021). Il faut toutefois préciser que le joueur de 30 ans est sous contrat avec l’ESTAC jusqu'en juin 2024. De plus, sa valeur marchande est estimée à 2 M€ par le site Transfermarkt, un montant qui n'est pas dans les cordes des décideurs stéphanois.

Et ce n’est pas tout ! Yoann Salmier est un crack du club aubois. La saison dernière, il a pris part à 32 matchs et a été titulaire 31 fois en Ligue 1. Cependant, lui et ses partenaires n’ont pas pu se maintenir dans l’élite. Pour rappel, Jimmy Giraudon, Dylan Chambost ou encore Lenny Pintor sont des protégés de Laurent Batlles à Troyes, qu’il a attiré à Saint-Etienne l’été dernier