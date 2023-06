Refusant de voir Kylian Mbappé quitter le PSG gratuitement en 2024, Al-Khelaïfi veut le vendre cet été. Mais le Real Madrid ne compte pas lui faciliter la tâche.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi veut vendre Kylian Mbappé cet été

Interrogé ce dimanche par Téléfoot, Kylian Mbappé a réaffirmé sa volonté de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine pour honorer son contrat jusqu’à son terme. « Je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine, c’est ce que j’ai dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus dans un club comme le PSG », a confié l’attaquant de 24 ans.

Mais selon The Times, Nasser Al-Khelaïfi aimerait que l’international français accepte d’activer son année en plus pour prolonger jusqu’en juin 2025 avec la promesse d’être transféré dans le club de son choix l’été prochain contre un chèque de 100 millions d’euros. S’il refuse, le PSG, qui ne veut pas le voir partir sans aucune indemnité, serait obligé de le vendre cet été. Seulement, le Real Madrid présenté comme la prochaine destination la plus certaine de Mbappé en cas de départ ne semble pas prêt à signer un chèque au récent champion de France dès cet été.

Florentino Pérez enterre la rumeur Kylian Mbappé

Il y a quelques jours, l’agent FIFA Marco Kirdemir confiait au journal Marca avec beaucoup d’assurance : « Le Real Madrid se prépare. Il va faire ses devoirs cet été. À 99% ou 100%, nous verrons Mbappé au Bernabeu cette saison et nous le verrons lors de sa présentation. » Avec le départ de Karim Benzema en Arabie saoudite, les supporters madrilènes s’attendaient effectivement à l’arrivée d’un grand nom pour densifier le secteur offensif. Grand rêve de Florentino Pérez et de la Maison-Blanche, Kylian Mbappé était justement attendu cet été.

Surtout après sa lettre envoyée à la direction du PSG pour annoncer qu’il ne lèverait pas l’option d’un an en plus contenu dans son bail, ouvrant ainsi la porte à un départ libre dans 12 mois. Pour autant, le champion du monde 2018 ne devrait pas débarquer au Real Madrid cet été. Après avoir enregistré les signatures de Fran Garcia, Jude Bellingham et le retour de prêt de Brahim Diaz, le vice-champion d’Espagne vient d’officialiser le prêt avec option d’achat de l’avant-centre Joselu, en provenance du RCD Espanyol de Barcelone. À en croire les propres propos du président madrilène, l’international espagnol de 33 ans serait la dernière recrue de l'été.

« Président, Joselu a-t-il déjà signé ? Oui, il arrivera la semaine prochaine. Si d’autres recrues arriveront ? Non », a répondu Florentino Pérez ce dimanche, à l'occasion d’un échange filmé avec un supporter. Une sortie qui complique la tâche au PSG, qui ne veut pas voir Kylian Mbappé partir sans indemnité l’été prochain. Nasser Al-Khelaïfi va donc mettre les bouchées doubles pour convaincre son numéro 7 de prolonger jusqu’en 2025 afin de permettre au Paris Saint-Germain d’encaisser un joli chèque lors de son départ à l’été 2024.