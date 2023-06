Désireux d’attirer un grand numéro 9, le PSG vise le capitaine de Tottenham, Harry Kane. Et le club de la capitale pourrait réussir son gros coup cet été.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique sont d'accord

À un an de la fin de son contrat avec Tottenham, Harry Kane va devoir faire un choix décisif cet été. À 29 ans et toujours en quête de son premier trophée majeur en club, l’international anglais pourrait se laisser convaincre par un nouveau projet lui permettant d’atteindre ses objectifs. D’après les informations du journal Le Parisien, le club de la capitale aurait désormais érigé le capitaine des Spurs en favori pour le poste de numéro 9 aux côtés de Kylian Mbappé.

Et cela tombe bien, puisque le président Nasser Al-Khelaïfi et son futur entraîneur Luis Enrique seraient sur la même longueur d’onde sur ce dossier. Dans les coulisses du club de la capitale française, les dirigeants parisiens seraient tous unanimes pour faire une offre dans les semaines à venir. Le technicien espagnol rêverait déjà d’un duo Mbappé-Kane aux avant-postes la saison prochaine. Et en Angleterre, Tottenham se préparerait déjà à un éventuel départ de son numéro 10.

Mercato PSG : Tottenham prépare la succession de Harry Kane

En effet, d’après les informations du média portugais O Joao, le club londonien travaillerait sur l’arrivée de Gonçalo Ramos. Auteur de 19 buts en 30 matches de Liga Sagres cette saison, l’international portugais de 21 ans viendrait en provenance du Benfica Lisbonne pour compenser un éventuel départ de Harry Kane.

Dans l’hypothèse d’un accord pour Ramos, le président de Tottenham Daniel Levy pourrait se montrer plus souple dans les négociations avec le PSG concernant le natif de Walthamstow. En charge du dossier, l’agent de Gonçalo Ramos, Jorge Mendes, pourrait ainsi continuer d’influencer le recrutement des Rouge et Bleu. Mais il faudra se montrer très généreux puisque les Spurs réclameraient pas moins de 100 millions d’euros pour le meilleur buteur de l’histoire de leur club.