À peine installé à Naples, Rudi Garcia ne perd pas de temps pour activer ses pistes dans ce mercato. Il lorgne du côté du RC Lens et du LOSC.

Mercato RC Lens : Rudi Garcia pousse pour Kevin Danso

Successeur désigné de Luciano Spalletti sur le banc de Naples, Rudi Garcia entend mettre toutes les chances de son côté afin de défendre le titre de champion d'Italie. Et cela passe forcément par un mercato ambitieux cet été. Celui qui sort d'une expérience d'à peine un an à Al-Nassr en Arabie saoudite, compte aussi profiter de ses contacts en France pour attirer de belles promesses de Ligue 1.

Naples suit justement depuis quelques mois les performances de Kevin Danso au RC Lens. Auteur d'une saison grandiose avec le club artésien, Naples s'intéresse au profil du défenseur central pour compenser le départ de Kim Min-jae, qui a opté pour le Bayern Munich pour la suite de sa carrière. Le dossier pourraît bien prendre une nouvelle tournure depuis l'arrivée de Rudi Garcia. Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, l'entraîneur français aurait expressément demandé à sa direction d’enrôler Kevin Danso. Mais le RC Lens ne lâchera pas son joueur pour moins de 25 millions d'euros.

Mercato LOSC : Jonathan David aussi dans le viseur de Naples

L'avenir de Victor Osimhen s'écrit en pointillé à Naples et Rudi Garcia pense déjà à son possible successeur. "Nous avons déjà parlé avec Osimhen. Avec lui, nous sommes d'accord pour prolonger de deux ans. Je dis depuis un certain temps qu'Osimhen doit rester. Si une offre indispensable arrive, nous verrons et évaluerons", s'est exprimé Aurelio De Laurentiis, président de Naples, lors de la présentation de son nouvel entraîneur.

Mais la direction napolitaine pense aussi au renouveau du club, notamment possible grâce à l'arrivée de nouveaux talents. Et un départ de Victor Osimhen de Naples pourrait débloquer une ouverture sur Jonathan David. L'attaquant du LOSC, auteur de 24 buts la saison dernière, est le favori de Rudi Garcia. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Lille, il faudra tout de même débourser près de 60 millions d'euros pour s'attacher ses services.