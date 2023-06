Alors qu'il semblait se réjouir de la probable arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, Neymar voudrait finalement prendre la porte durant le mercato.

Mercato PSG : Neymar veut revenir à Barcelone

Maintenant que le départ de Lionel Messi est acté, et que les rumeurs autour de Kylian Mbappé se sont légerement estompées, c'est au tour de Neymar de faire parler de lui à propos de son avenir. Éloigné des terrains depuis le mois de février pour une blessure à la cheville qui l'a contraint à subir une intervention chirurgicale, l'attaquant parisien ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire la saison prochaine.

S'il semblait vouloir continuer au PSG après avoir appris que Luis Enrique était sur le point d'être nommé nouvel entraîneur du club francilien, le joueur brésilien pencherait plus pour un retour en Catalogne d'après les dernières rumeurs de la presse espagnol. Déjà au courant des envies de Neymar il y a quelques semaines, Xavi, l'entraîneur du Barça, s'était montré surpris et avait exclu l'hypothèse d'un retour de l'ancien barcelonais cet été. "C’est une surprise, En théorie, il n’est pas dans les plans. Je l’apprécie et je l’aime beaucoup comme personne et ami mais il y a d’autres priorités."

Une prise de position très claire, qui n'aurait visiblement pas changé en l'espace de quelques semaines, et ce malgré les nouvelles spéculations de la presse espagnol concernant un retour de Neymar au FC Barcelone.

Xavi maintient sa position et recale une deuxième fois Neymar

Si l'on en croit les dernières informations révélées par Mundo Deportivo, l'avis de Xavi concernant un retour de Neymar au Barça cet été serait toujours le même que celui exprimé publiquement au début du mois de juin. Le média espagnol explique qu'une source interne du FC Barcelone lui a affirmé que le coach barcelonais avait d'autres projets, et que ses priorités concernaient plutôt un milieu de terrain, un latéral, et un attaquant capable d'être utilisés sur les trois postes offensifs. Ce ne sera donc pas au FC Barcelone que Neymar devrait trouver un point de chute dans les semaines à venir.