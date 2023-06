Le FC Nantes vient d'officialiser le changement de statut de deux jeunes prodiges. Le FCN prépare ainsi le renforcement de l'équipe première.

Mercato : Le FC Nantes sécurise Herba Guirassy et Nathan Zézé

À seulement 17 ans, Herba Guirassy, attaquant prometteur de nationalité franco-guinéenne, a signé un contrat stagiaire professionnel de 3 ans avec le FC Nantes. Il est désormais engagé avec les Canaris jusqu'en juin 2026. La signature de ce contrat marque une étape cruciale dans le début de carrière du joueur qui pourra poursuivre son développement au sein de l’équipe nantaise.

La stratégie mise en place par la direction du FC Nantes est similaire à celle utilisée avec un autre talent émergent du club, Nathan Zézé. Selon les termes du contrat, Herba Guirassy accédera au statut de joueur professionnel une fois qu'il aura accumulé un certain nombre de matchs avec l'équipe réserve du FCN. Celle-ci évolue actuellement en National 3.

Cette décision témoigne surtout de la confiance accordée par les dirigeants du FC Nantes à Herba Guirassy. Le club reconnaît le potentiel exceptionnel du jeune joueur et souhaite lui offrir les meilleures conditions pour développer son talent et atteindre assez rapidement son plein potentiel.

Le parcours de Guirassy jusqu'à présent a été marqué par des performances intéressantes et une progression constante. Il est considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs du FC Nantes et sa signature de ce contrat renforce la réputation du club en matière de détection et de développement de jeunes talents.

Nathan Zézé a lui aussi suivi le même traitement par les dirigeants nantais. À 18 ans, le défenseur franco-ivoirien s’est vu proposer un contrat de la même durée que son jeune coéquipier. Déjà estimé 150 000 euros, il pourrait jouer ses premiers matchs avec l’équipe pro dès la saison prochaine.