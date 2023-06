Pour renforcer son milieu de terrain durant le mercato, le PSG était intéressé par Ilkay Gundogan, qui a une visite médicale de programmée.

Mercato PSG : Ilkay Gundogan faisait partie des pistes de Luis Campos

Il faisait partie de ces coups en or à réaliser durant le mercato estival, et Luis Campos l'avait rapidement compris. En fin de contrat avec Manchester City, Ilkay Gundogan avait la possibilité de s'engager librement dans le club de son choix cet été. Intéressé, la direction parisienne a tenté de l'attirer, et des contacts avaient même eu lieu entre les deux parties, mais l'international allemand voulait prendre le temps de bien réfléchir avant de livrer sa décision.

Finalement, tout s'est décanté après la finale de la Ligue des Champions remportée par Manchester City face à l'Inter Milan (1-0) le 10 juin dernier. Malheureusement pour le PSG, Ilkay Gundogan n'a pas choisi le club de la capitale comme futur destination, et c'est le FC Barcelone qui est en passe de boucler la signature de l'ancien joueur du Borussia Dortmund. En effet, selon les informations divulguées par Relevo, le milieu de 32 ans aurait donné son accord pour rejoindre la Catalogne dans les jours à venir.

La visite médicale est prévue, un contrat de deux ans dans les tuyaux

Toujours selon les informations du média espagnol, Ilkay Gundogan est attendu dans les prochaines heures pour passer la traditionnelle visite médicale. Le joueur allemand et le club espagnol se seraient mis d'accord autour d'un contrat de deux ans, avec possiblement une année supplémentaire en option, ce qui n'est pas encore confirmé.

De plus, le FC Barcelone doit également recevoir le feu vert de la Liga afin que celle-ci valide le futur contrat de l'international allemand. Une décision devrait être rendue dans les prochaines heures de la part du championnat espagnol.