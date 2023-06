Désireux de renforcer son secteur offensif durant ce mercato estival, le Stade Rennais fonce pour s’attacher les services d’un attaquant du RC Strasbourg.

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur Habib Diallo

L’été promet d’être très mouvementé du côté du Stade Rennais, qui compte profiter de la fenêtre de transferts pour étoffer son effectif. Les postes à renforcer ont déjà été identifiés et le secteur offensif en fait partie. D’ailleurs, pour renforcer son attaque, le SRFC, selon les informations rapportées par L'Équipe, porte son intérêt sur Habib Diallo, avant-centre du RC Strasbourg.

L’attaquant sénégalais de 28 ans a connu une saison remarquable sur le plan personnel, en ayant inscrit un total de 20 buts en 38 rencontres, toutes compétitions confondues. Ces statistiques témoignent de son efficacité devant les cages adverses et de son talent, ce qui a attiré l'attention des dirigeants rennais.

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue Europa, le Stade Rennais cherche à rendre son effectif plus compétitif, dans l'espoir d'améliorer ses performances sur la scène nationale et européenne. Une arrivée de Habib Diallo pourrait donc apporter une plus grande puissance offensive à l'équipe entraînée par Bruno Genesio, grâce à ses qualités de finisseur et sa capacité à inscrire des buts.

Habib Diallo a déjà une préférence pour sa future destination

Toutefois, le transfert de Habib Diallo ne sera pas une tâche facile pour le Stade Rennais. Le RC Strasbourg sera probablement réticent à l’idée de laisser partir l'un de ses meilleurs joueurs et devrait exiger une somme importante pour son départ. Un montant de 20 millions d’euros est évoqué.

De plus, Habib Diallo a déjà une autre destination en tête. Le média sportif assure que l’ancien attaquant du FC Metz aimerait bien poursuivre sa carrière en Angleterre, où plusieurs écuries s’activent en coulisse pour l’attirer. Burnley, Brentford et West Ham seraient sur ses traces, ce qui rend la bataille pour sa signature plus féroce.