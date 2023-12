Si Julien Stéphan a remplacé Bruno Genesio sur le banc du Stade Rennais, Franck Haise était envisagé pour la saison prochaine. Florian Maurice fait le point.

Des contacts entre Florian Maurice et Franck Haise

Un grand changement à venir la saison prochaine ? Dixième de Ligue 1 à 9 points de l'Europe, le Stade Rennais est bien loin de son objectif. Et ce, malgré un changement d'entraîneur le 20 novembre dernier : Julien Stéphan a remplacé Bruno Genesio. Le nouveau coach des Rouge & Noir reste sur un bilan mitigé avec 3 victoires, un nul et 3 défaites. Parmi ses succès, 2 ont été entérinés en Ligue 1 : contre Reims (3-1) et Clermont (1-3).

La victoire face aux Auvergnats est récente (20 décembre), ce qui a permis aux joueurs du SRFC de partir en vacances avec le sourire. Mais du côté de la direction, on réfléchit déjà à la saison prochaine. L'écart est conséquent par rapport aux équipes jouant l'Europe, et il risque fortement de ne pas être comblé d'ici la fin de l'exercice. C'est pourquoi d'après L'Équipe, le Stade Rennais avait pensé à un entraîneur de renom pour remplacer Julien Stéphan : Franck Haise du RC Lens. Dans un entretien pour le journal sportif, Florian Maurice assure avoir pris contact avec lui après l'éviction de Genesio.

Franck Haise désormais écarté des pistes

Le directeur sportif du club breton a toutefois mis les choses au clair : il n'a pas sondé Franck Haise en vue de la saison prochaine. « Dans ce métier-là, il faut être prévoyant. Mais je n'ai pas contacté de manière concrète Franck Haise en disant: « Veux-tu venir à Rennes la saison prochaine? » À aucun moment » a-t-il confié.

Florian Maurice n'avait d'ailleurs jamais imaginé un départ de Bruno Genesio, qui avait su qualifier l'équipe pour la Ligue Europa en juin dernier. « Quand je travaille avec quelqu'un, je m'engage. À aucun moment je n'ai imaginé changer de coach dès lors que Bruno était dans le projet » a-t-il poursuivi. La direction du Stade Rennais devrait donc faire confiance à Julien Stéphan pour la seconde moitié de saison, à moins de résultats encore plus catastrophiques que ceux de son prédécesseur.