Le recrutement d’un défenseur avance au Stade Rennais. Les Bretons ont pris contact avec l’AS Monaco en vue de s'offrir les services de Guillermo Maripan.

Mercato Stade Rennais : Les négociations ont débuté pour Guillermo Maripan

Le Stade Rennais a connu une première partie de saison décevante. Le club breton occupe actuellement une triste 10e place de Ligue 1, loin de ses objectifs initiaux. Ce manque de résultats a même précipité le départ de Bruno Genesio qui a été remplacé dans la foulée par Julien Stéphan. Ce dernier est de retour sur le banc rennais et compte apporter quelques retouches au sein de son effectif. Si un renfort offensif est attendu cet hiver, les dirigeants bretons travaillent aussi sur le recrutement d’un nouveau défenseur central.

Plusieurs pistes sont déjà explorées dans ce sens et l’une d’entre elles mène à Guillermo Maripan (29 ans). Épargné par les blessures cette saison, le défenseur chilien a retrouvé du temps de jeu à l’AS Monaco. Il comptabilise 12 rencontres disputées en Ligue 1 cette saison. Solide en défense et très expérimenté, son profil est très apprécié par la direction du Stade Rennais. Comme l’indique Foot Mercato, le directeur sportif Florian Maurice et son équipe ont récemment pris contact avec l’AS Monaco afin de voir si cette opération était faisable. Même si cette affaire n’est allée plus loin, cette approche des Rouges et Noirs n’a pas été repoussée pour autant par les dirigeants monégasques.

Le prix de transfert de Guillermo Maripan est déjà connu

L’AS Monaco semble plus ou moins ouvert au départ de son défenseur expérimenté. La probable arrivée de Lilian Brassier (Stade Brestois) devrait le pousser un peu plus vers la porte de sortie. La direction monégasque attendrait donc un joli chèque pour se séparer de Guillermo Maripan. La source précise que l’ASM réclamerait environ 10 millions d’euros pour acter son départ. Les dirigeants du Stade Rennais savent donc à quoi s’en tenir pour mener à bien cette éventuelle transaction. Les discussions devraient s’intensifier entre les différentes parties dans les jours à venir.