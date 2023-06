Souhaitant renforcer sa défense durant ce mercato, l’OM devra batailler avec le Besiktas pour s’attacher les services d’un défenseur central de Botafofo.

Mercato OM : Pablo Longoria se renseigne sur Adryelson

L’Olympique de Marseille tient enfin son nouvel entraîneur en la personne de Marcelino. Le club phocéen est parvenu à conclure un accord avec le technicien espagnol qui devrait rejoindre Marseille dans les prochains jours dans le but de finaliser les derniers détails de son contrat. Le dossier de l’entraîneur quasiment bouclé, la direction marseillaise peut désormais concentrer ses efforts sur le mercato.

D’ailleurs, le président Pablo Longoria et son équipe sont déjà à pied d’œuvre pour renforcer l’effectif marseillais. Et dans cette quête de nouvelles recrues, la direction de l’OM n’écarte aucune zone géographique. La preuve, les responsables marseillais creusent une piste inattendue au Brésil.

Le journaliste de UOL Esporte, Marcelo Hazan, assure en effet que l'Olympique de Marseille a effectué les premières démarches pour s'offrir les services d'Adryelson, défenseur central de Botafogo, âgé de 25 ans. Les dirigeants marseillais se seraient récemment renseignés sur la disponibilité du joueur ainsi que sur le montant à débourser pour finaliser son transfert.

Une offre de 4 millions d'euros refusée pour Adryelson

Adryelson est un défenseur prometteur qui suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens. Il possède de solides qualités physiques et techniques, et sa polyvalence lui permet d'évoluer à différents postes de la défense. L'Olympique de Marseille espère ainsi renforcer son arrière-garde avec l'arrivée d'Adryelson, qui apporterait de la solidité et de l'expérience au secteur défensif de l'équipe.

À noter que l’OM entretient de bonnes relations avec la direction de Botafogo depuis le transfert de Luis Henrique, ce qui pourrait faciliter les négociations entre les différentes parties. Sauf que les Phocéens ne sont pas les seuls sur cette piste défensive. Le Besiktas s’intéresse aussi au profil d'Adryelson.

Toujours selon la même source, le club turc a déjà transmis une offre de 4 millions d’euros pour boucler cette opération. Une proposition vite déclinée par les dirigeants brésiliens qui souhaitent toujours un joli chèque sur le départ de leur joueur. L’OM est prévenu, il faudra se montrer très généreux pour boucler la signature d'Adryelson. Les négociations entre les deux parties devraient s’intensifier dans les jours à venir.