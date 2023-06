En attendant l’officialisation de son arrivée à l’OM, Marcelino a tenu une réunion de travail avec Pablo Longoria. Ils ont planché sur le mercato.

Mercato OM : Marcelino travaille déjà sur l'effectif marseillais

Suite à l’annonce de la démission d’Igor Tudor, la direction de l’Olympique de Marseille a multiplié les recherches et les entretiens en vue de trouver son remplaçant. Il y a eu les pistes menant à Marcelo Gallardo, Paulo Fonseca et Christophe Galtier, sans succès. Après ces échecs, les dirigeants phocéens se sont finalement rabattus sur une quatrième piste, celle menant à Marcelino.

S’il n’était pas la priorité de l’OM cet été, le technicien espagnol devrait finalement être l'heureux élu. La presse locale est unanime sur le sujet, Marcelino et la direction olympienne ont trouvé un accord sur la base d'un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2025. Le coach de 57 ans est même attendu à Marseille dans les prochains jours. En attendant l’officialisation de sa signature, Marcelino s'est déjà mis au travail.

Selon les dernières informations de La Provence, l’entraîneur espagnol a déjà produit une analyse approfondie de l'effectif de l’OM et a échangé longuement avec le président Pablo Longoria. Les deux hommes se connaissent très bien et ont déjà travaillé ensemble dans trois clubs différents. D'abord à Huelva (2005-2007), puis au Racing Santander (2007-08) et enfin à Valence (2018-2019), où le président marseillais officiait en tant que directeur sportif.

Marcelino a fait quelques recommandations à Pablo Longoria

Devenus très proches au fil des expériences, Marcelino et Pablo Longoria ont noué des relations professionnelles solides et une profonde amitié. Les attentes sont grandes concernant leur future collaboration à Marseille. Pour le technicien ibérique, il est essentiel de pouvoir s'appuyer sur un groupe de joueurs correspondants à sa vision du football et à ses méthodes de travail.

Conscient de l'importance d'une bonne adéquation entre l'entraîneur et l'équipe, Marcelino s'est lancé dans une étude minutieuse de chaque joueur. Il a passé en revue les performances individuelles de la saison précédente, les statistiques, les forces et les faiblesses de chaque membre de l'équipe. Il cherche à comprendre comment chaque joueur peut s'intégrer dans son système de jeu et contribuer à la réussite collective.

Lors de ses discussions avec Pablo Longoria, Marcelino a sans doute fait part de ses observations et de ses recommandations, même si les détails n'ont pas encore fuité dans la presse. Il aurait souligné les besoins spécifiques de l'équipe et les profils de joueurs qui conviendraient à l'effectif. L'entraîneur espagnol sait que pour atteindre les objectifs définis, il devra disposer d'un groupe compétitif et équilibré, capable de répondre à toutes les exigences tactiques et techniques.

L’ancien entraîneur de l’Athletic Bilbao cherche ainsi des joueurs qui partagent sa passion pour le football et sa détermination à gagner. Il veut s'assurer que chaque membre de l'équipe est prêt à se donner à fond et à se battre pour les couleurs de l'OM. Marcelino et Pablo Longoria sont ainsi en train d'évaluer différentes options, en explorant les possibilités de recrutement. L’été promet donc d’être très animé à Marseille.