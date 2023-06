Le départ de Lenny Pintor de l’ASSE se précise. Il va rejoindre le LASK en Autriche. Un rendez-vous est déjà fixé pour la visite médicale et sa signature.

Mercato ASSE : Lenny Pintor va signer au LASK en Autriche

Passé à côté de sa première saison à l’ASSE, Lenny Pintor ne va pas rester chez les Verts. Il est poussé vers la porte de sortie du club. Il devrait même partir officiellement dans les prochains jours. Il aurait trouvé un point de chute à l'étranger. Comme annoncé par Peuple-Vert en début de semaine, il a un accord pour s’engager avec un club autrichien. L’information du site spécialisé est confirmée par Foot Mercato, ce jeudi.

L’attaquant débarqué à Saint-Etienne l’été dernier « va s’engager avec le club de LASK (Linzer ASK), qui jouera les barrages de l’Europa League », d’après le média. Lenny Pintor est attendu en Autriche pour se soumettre à l’incontournable visite médicale, préalable à toute nouvelle signature de contrat. Le rendez-vous est fixé à ce vendredi 23 juin. Il devrait parapher un contrat d'une durée de trois saisons.

Libéré de sa dernière année de contrat à Lyon, le polyvalent ailier gauche avait rejoint l’ASSE sans indemnité de transfert, pendant le mercato estival 2022. Il avait été sollicité par Laurent Batlles, son ancien entraîneur à Troyes en Ligue 2 (entre 2019 et 2021). Sous contrat à l’ASSE jusqu’en juin 2024, Lenny Pintor vaut 600 000 euros sur le marché des transferts.

Mercato : L'AS Saint-Etienne doit trouver des attaquants

Alors que la priorité de à l'ASSE cet été est sans doute le chantier de la défense, Loïc Perrin devait également se pencher rapidement sur l'attaque. Et pour cause, le meilleur buteur et passeur décisif du club, Jean-Phillippe Krasso (26 ans), est parti librement. Il a signé à l'Étoile Rouge de Belgrade (Serbie). Avec le départ de Lenny Pintor (22 ans) qui se profile, la direction stéphanoise doit également le remplacer numériquement dans l'effectif stéphanois, car il n'était pas un joueur majeur des Verts.