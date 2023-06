C’est fait ! Jean-Philipe Krasso a officiellement quitté l’ASSE. Il s’est engagé avec l’Etoile Rouge Belgrade en Serbie, ce mardi.

Mercato ASSE : Jean-Philippe Krasso rejoint l’Etoile Rouge Belgrade

Jean-Philippe Krasso (26 ans) n'a pas prolongé son aventure à l’ASSE après trois ans de bons et loyaux services. Il a repoussé les offres du club de Ligue 2 et est parti librement à l’issue de son contrat. C’est à l’Etoile Rouge Belgrade qu’il a choisi de déposer ses valises. Ce mardi, l’attaquant a passé sans souci la traditionnelle visite médicale et a signé un contrat dont la durée est estimée à 4 ans, avec le club champion de Serbie.

« L’équipe de l’Etoile Rouge pour la Ligue des champions se remplit chaque jour de plus en plus. Jean-Philippe Krasso est le nouveau renfort du Red Star ! Bienvenu », a officialisé l’équipe entraînée par Milos Milojevic sur son site internet.

L’attaquant ivoirien était convoité par plusieurs clubs dans les championnats européens, notamment en Bundesliga où le Borussia Mönchengladbach, l’Eintracht Francfort, Mayence ou encore Hoffenheim voulaient tous l'enrôler. Il avait attiré les convoitises grâce à ses performances la saison dernière.

Jean-Philippe Krasso avait inscrit 17 buts et délivré 12 passes décisives en 35 matches de championnat disputés. Meilleur buteur de l’ASSE, il avait fini meilleur passeur décisif de la Ligue 2 et à la 3e place au classement des buteurs. Nommé pour le Trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 2, il a finalement été retenu dans le onze type de l’exercice 2022-2023.