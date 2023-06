L’avenir de Franck Kanouté (28 matchs et 1 but sous les couleurs du FC Sochaux) va se jouer en Serbie, au Partizan Belgrade plus précisément.

FC Sochaux : Franck Kanouté va signer un nouveau contrat

Après sa formation à la Juventus Turin, le Sénégalais Franck Kanouté a joué Pescara avant de partir en prêt à l’Ascoli Calcio puis au Cosenza Calcio. Recruté par le club belge Cercle Bruges en 2020, il s’est fait prêter au FC Sochaux. Le club français n’a entrepris aucune démarche pour le garder définitivement.

Pas forcément dans les plans du Cercle Bruges, le milieu central de 24 ans va devoir trouver un autre point de chute. Selon les dernières informations en provenance de la Serbie, c’est au Partizan Belgrade que devrait rebondir Franck Kanouté. Avec les dirigeants de ce club, un accord aurait été trouvé pour un contrat d’une durée de 3 ans.

Selon des sources proches du dossier, le transfert de l’international sénégalais aux 2 sélections est proche. Il devrait prochainement passer la visite médicale préalable à la signature de contrat des sportifs de haut niveau. Avec son départ du FC Sochaux, les dirigeants du club devraient se renforcer au même poste pendant ce mercato estival. Plusieurs pistes sont à l’étude pour au sein de l’écurie du président Frankie Yau.