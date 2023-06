Jocelyn Gourvennec n’a plus de poste d'entraîneur depuis son départ du LOSC à la fin de la saison dernière. Caen et Sochaux s'intéressent à son profil.

Mercato : Sochaux proche de recruter Jocelyn Gourvennec

Selon les informations de RMC Sport, Jocelyn Gourvennec aurait déjà rencontré les dirigeants de Caen et Sochaux. Cependant, il semblerait très peu probable que l'entraîneur de 51 ans rejoigne le Stade Malherbe Caen. Les discussions entre le technicien et ce club n’auraient pas abouti. En revanche, le FC Sochaux serait une destination bien plus plausible.

Depuis la saison 2021/2022 où il avait envoyé le LOSC en 8e de finale de la Ligue des Champions, Jocelyn Gourvennec, libéré à la fin de cette même saison, était sans club. L’ancien lillois a pris son temps pour se reposer et aussi pour affiner sa technique en préparation d’un retour en activité à la tête d’un club de football.

"J'ai envie de reprendre un projet cohérent", déclarait Jocelyn Gourvennec lorsqu'il a été cité sur la liste des possibles sélectionneurs de l'Équipe de France féminine avant d’être doublé par Hervé Renard. Le coach qui pourrait rebondir à Sochaux affirmait : « J'ai les idées claires sur ce que je veux mettre en place, en termes de jeu, de management, en tenant compte des nouvelles générations. »

Jocelyn Gourvennec a dirigé quatre équipes depuis le début de sa carrière d’entraîneur. Du banc de touche de La Roche-sur-Yon, en division d'honneur (DH), il a pu coacher Guingamp, Bordeaux et le LOSC. Son expertise et son savoir-faire tactique en ont fait de lui l'un des entraîneurs les plus recherchés du moment.

Concernant l’intérêt de Sochaux, le club a terminé dans la première partie de tableau de la Ligue 2, mais a connu une fin de saison catastrophique d’une série de 8 revers consécutifs. Olivier Guégan paie ces mauvais résultats. Avec l'arrivée potentielle de Jocelyn Gourvennec, le club espère redresser la barre et retrouver le chemin de la victoire la saison prochaine. Les négociations entre Gourvennec et Sochaux semblent bien avancées, même si rien n’est encore officiel. En cas d’accord, ce serait un nouveau défi excitant pour l’ancien coach du LOSC.