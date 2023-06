Jean-Philippe Krasso a quitté l’ASSE librement à la fin de son contrat, mais la direction du club est pointée du doigt pour son manque d’anticipation.

Mercato : L'ASSE accusé ne pas avoir anticipé le départ de Jean-Philippe Krasso

Alors qu’il avait reçu plusieurs propositions de l’ASSE pour prolonger son contrat dans le Forez, Jean-Philippe Krasso les a toutes refusées. Il a préféré partir du Forez pour une aventure à l’étranger. Il s’est engagé avec l’Etoile Rouge Belgrade en Serbie alors que des clubs de Bundesliga, notamment l’Eintracht Francfort et Borussia Mönchengladbach souhaitaient l’enrôler. L’attaquant de 26 ans a choisi le club vainqueur du dernier championnat serbe et qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue de Champions.

Il faut noter que Loïc Perrin et le la direction de l’AS Saint-Etienne avaient espéré, pendant longtemps, une décision favorable du décisif avant-centre. Alors qu’il aurait pu anticiper son départ sans aucune indemnité de transfert, car c’était prévisible, vu qu'il était dans sa dernière année de contrat. « S’il est tout à fait compréhensible d'avoir espéré conserver le meilleur joueur de la saison, a-t-on suffisamment anticipé ce départ qui s'annonçait probable ? » s’est interrogé Peuple-Vert qui s’inquiète pour la succession de Jean-Philippe Krasso.

Mercato : Les supporters s'interrogent sur la stratégie de la direction de Saint-Etienne

Rappelons que Loïc Perrin avait donné des assurances sur d’éventuels départs à l'ASSE, en déclarant : « On va peut-être perdre un ou deux éléments, être attaqué sur certains joueurs qu’on n’avait pas prévus, mais on se renforcera […]. Oui on aura de quoi (investir) ». Mais trois semaines après l’ouverture officielle du mercato d’été, aucun renfort n’a encore débarqué dans le Forez. Et cela n’est pas rassurant pour les supporters des Verts. « Alors que Laurent Batlles et ses hommes reprendront le chemin de l'Etrat le lundi 3 juillet, nous pouvons nous interroger sur la stratégie du board stéphanois. Bien que de nombreux joueurs aient été observés, la cellule de recrutement parait relativement inerte pour l'heure », s’inquiète le média spécialisé.