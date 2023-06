En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach le 30 juin, Marcus Thuram a pris sa décision concernant une arrivée libre au PSG sur ce mercato estival.

Mercato PSG : Marcus Thuram a dit non au Paris SG

Après Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Kang-In Lee et Marco Asensio, le Paris Saint-Germain avait coché le nom de Marcus Thuram à côté de ceux de Victor Osimhen et Harry Kane pour le poste de numéro 9. Face à la complexité des deux premiers dossiers, le club de la capitale fondait beaucoup d’espoir pour la piste menant à l’international français, qui a l’avantage d’être libre et de connaître très bien la Ligue 1 pour avoir évoluer deux saisons sous les couleurs de l’EA Guingamp avant de rejoindre le Borussia Mönchengladbach à l’été 2019. Si les derniers échos assuraient que le PSG avait perdu des points dans ce dossier avec la fin de la piste Julian Nagelsmann au poste d’entraîneur, L’Équipe confirme ce jeudi soir que l’attaquant de 25 ans ne rejoindra pas les rangs du Paris SG cet été.

« Sollicité depuis plusieurs semaines par le club de la capitale, l’attaquant de Mönchengladbach, a décidé de ne pas s’engager avec le PSG. Thuram s’était montré, longtemps, particulièrement intéressé par le projet parisien. Les deux parties avaient échangé à plusieurs reprises ces dernières semaines (…) Positionné en tant que numéro 9 depuis 18 mois, le joueur souhaite s’installer durablement en tant qu’axial. Une vision, contrairement à d’autres clubs intéressés, moins affirmée au PSG. Le manque de lisibilité du projet sportif parisien à moyen terme a sans doute pesé aussi dans la réflexion de l’ex-Sochalien », explique le quotidien sportif, qui précise toutefois que le fils de la légende Lilian Thuram n’a pas encore tranché concernant son prochain club.

Mercato PSG : L’AC Milan confiant pour la signature de Thuram

Toujours selon L’Équipe, « ce jeudi soir, et alors que des médias italiens évoquent ces dernières heures une signature à l’AC Milan, son choix définitif n’est pas pleinement entériné. La décision finale est imminente. » Toutefois, le journaliste Fabrizio Romano assure que Marcus Thuram est bien tenté par la nouvelle proposition améliorée de l'AC Milan. Alors que les discussions avec le PSG sont désormais terminées, le club lombard se montrerait particulièrement confiant pour la signature du compatriote de Kylian Mbappé. Un vrai coup dur pour le PSG qui peine à attirer un grand nom à ce poste.