S’il n’a pas encore été officialisé en tant que nouvel entraîneur de l’OM, Marcelino travaille déjà sur son recrutement et vise un défenseur de Fulham.

Mercato OM : Marcelino vise un latéral gauche de Fulham

Le mercato s’accélère du côté de l’Olympique de Marseille, qui est parvenu à mettre la main sur son nouvel entraîneur. Sauf un rebondissement de dernière minute, Marcelino a été choisi pour diriger l’équipe phocéenne la saison prochaine. Un accord a déjà été conclu entre les deux parties et le technicien espagnol est attendu dans les prochains jours à Marseille. En attendant l’officialisation de sa signature à l’OM, Marcelino a déjà transmis ses demandes à sa nouvelle direction.

Pour l’entraîneur ibérique, l’effectif phocéen a impérativement besoin d’un nouveau latéral gauche. Suite au départ de Nuno Tavares, retourné à Arsenal cet été, l’arrivée d’un renfort à ce poste s’impose. D'ailleurs, pour étoffer ce secteur de jeu, le futur entraîneur de l’OM a déjà un nom bien précis en tête.

Comme rapporté récemmentr, la direction de l'OM, sous l'impulsion de Marcelino, s'est lancée sur les traces d'un latéral gauche évoluant en Premier League. Et son identité vient de filtrer. Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur Antonee Robinson, défenseur de 25 ans évoluant à Fulham.

Une forte concurrence pour Antonee Robinson

Antonee Robinson est un footballeur américain qui s'est révélé à Fulham, notamment lors de la saison 2020-2021 en Premier League. Il possède des qualités physiques intéressantes et une bonne capacité à apporter du danger en attaque. Sa polyvalence permet également de jouer en tant qu'arrière central. Le président Pablo Longoria et son équipe verraient donc en Antonee Robinson un candidat idéal capable de renforcer significativement le secteur gauche de la défense marseillaise.

Reste maintenant à concrétiser cette piste et à entamer les négociations avec Fulham pour parvenir à un accord. Le montant du transfert et les modalités contractuelles seront des éléments clés dans cette opération. Pour le moment, Antonee Robinson est lié à Fulham jusqu’en juin 2024 et sa valeur marchande est estimée à environ 15 millions d’euros, selon Transfermarkt.

Un montant plus ou moins accessible pour les dirigeants phocéens, qui devront lutter avec Manchester City et les deux clubs de Milan sur cette piste défensive. Face à cette rude concurrence, l’OM explore en parallèle d’autres cibles. "Un joueur libre bien connu de la Ligue 1 est courtisé", ajoute le média sans donner plus de détails. Quoi qu’il en soit, le mercato promet d’être très mouvementé à Marseille.